台版怒海潛將！水下大隊訓練不馬虎 更重團隊感

2018年09月24日 11:53 中時 楊佳穎

水下大隊必須擔負重約35公斤裝備。(楊佳穎攝)

岸上潛水團隊協助潛水員供氣、任務指示。（楊佳穎攝）

水下大隊浮力袋有各式大小。（楊佳穎攝）

學員進行水中浮力袋運用及手部工作訓練。（楊佳穎攝）

台版怒海潛將！海軍水下作業大隊鮮少亮相，卻可謂國軍「幕後工程師」，平時肩負船艦水下安檢、未爆彈處理等工作，還能支援靶船爆沉、浮起難船任務；而要在伸手不見五指的深海中工作，除了要靠紮實的訓練，團隊合作更是重要。水下作業大隊大隊長楊文堅上校受訪時也自豪表示，「只要有海軍艦艇，水下作業大隊一定會存在，我們是個無法被人家取代的單位！」

要成為一名海軍專業潛水員，在經過入學測驗篩選後，必須先進入「水械專長班」，接受嚴格體能、面鏡及蛙鞋、水肺等裝備訓練；若要進一步進行深海救難任務，還得接受為期4週的「水面供氣潛水訓練」，以及8週的氦氧混合氣潛水訓練。

步入水下大隊訓練大樓，迎面而來的是如同水族箱般的大型游泳池，學員則依照「大家注意！潛水員上頭盔」「頭盔呼吸是否正常」等指令，在2名助手協助下一一完成下水檢查，身上擔負全套標準裝備，包含頭盔、防寒衣、氣瓶等總重約35公斤，其中光是頭盔就重達15公斤，穿戴時必須留意保護頸部，避免受傷。

緊接著，學員下水進行浮力袋運用及手部工作相關訓練，藉由浮力袋移動落在游泳池底的物件，並與掛在牆邊的物件接合，還要放上墊片、鎖上螺絲，組裝過程與電影《怒海潛將》內容相當神似；而任務全程還必須與岸上潛水團隊配合，由岸台協助掌控任務狀況，並進行供氣、氣體減壓等指示，讓潛水員能專注在工作上。

雖然流程看似相當簡單，水下大隊深海岸勤作業組少校副組長楊昀叡笑說，在水中工作手感截然不同，有些潛水員甚至變得笨手笨腳，但真正在船艦保養清潔上，時常必須做這樣的工作，透過浮力袋帶動水下較重物件以減輕潛水員工作負荷；且浮力袋運用的方式相當多元，除可吊起小型物件，還能浮起難船、水雷。

回顧訓練初期，楊昀叡則指出，一開始水械兵進來，要花上一個月時間建立體能基礎，肌肉必須有夠強的負荷量，才能肩負重達35公斤的裝備；且一般人眼睛碰到海水會又乾又痛，但要成為海軍潛水員，必須這種克服不適感。

在深海中執行任務，除了細心，還必須沉著冷靜，因此水中故障排除、水中攻擊訓練也相當重要。楊昀叡說，訓練會由助教擔任攻擊手接近潛水員，輕度攻擊包含將面鏡、氣源、蛙鞋拔掉，學員必須最快速度將裝備穿戴復原；至於重度攻擊，助教則會關氣瓶、打腹部、塞住調節器等，學員此時必須拼死保護裝備。

特別的是，當相關訓練結束後，教官會讓學員玩「水下橄欖球」，人員必須潛泳攻門，沒氣了就上浮。楊昀叡笑說，持球者要面對很多攻擊，像是擒抱、阻絕前進等，這時團隊的合作就很重要，持球者也必須臨危不亂，甚至在水下翻轉，「越冷靜、氣就越長」，不僅好玩，對建立「夥伴感」也很有幫助。

(中時 )