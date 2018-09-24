陳昭榮直播賣東西 一套西裝穿7天

陳昭榮上節目分享直播經驗。（圖片提供：衛視中文台）

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陳昭榮近幾年轉戰直播賣東西。（圖片提供：衛視中文台）

陳昭榮直播賣東西 一套西裝穿7天

蕭雅玲／台北報導

陳昭榮轉戰經營直播賣東西，日前上衛視中文台《一袋女王》錄影自爆，有一天晚上賣掉8噸的櫻桃，事業經營的有聲有色，但卻因天天得像演8點檔一樣得新話題，身旁的爆爆就電城被陳昭榮爆料的「受害者」。

有次經過直播攝影棚，看到爆爆蹲在角落拼命滑手機，一問之下才知道，爆爆隔天要拍婚紗照，其中有一套白西裝得穿白內褲，無奈120公斤的他，內褲尺寸真的很難找，訂做又來不及，害他很煩惱。陳昭榮知道後，當天晚上直播時馬上跟網友們求救，呼籲大家救救找不到大尺寸內褲的爆爆，結果當天私訊瘋狂湧入，還有本身會裁縫的網友自告奮勇要晚上趕工幫忙製作大內褲，讓自稱「師奶殺手」的爆爆驕傲的說：「媽媽們都很喜歡我」。

陳昭榮之前拍8點檔買了不少西裝外套，於是穿西裝外套直播也成了他的招牌形象，但眼尖的網友卻發現陳昭榮一整個禮拜都穿同一套西裝，讓陳昭榮好尷尬，趕緊解釋說自己一模一樣的西裝外套有5、6套，還拉爆爆來幫忙「圓謊」，沒想到卻被演藝圈好友侯怡君上線打臉，寫到：「哪有！他只就是那一套而已，哪有5套」，後來陳昭榮趕緊解釋，因直播現場要煎煮海鮮，所以才會同一套西裝一直穿，不然油煙味真的很難清洗。

(中時 )

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