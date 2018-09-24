台大成oBike單車墳場 業者棄置不管疑營運失敗

2018年09月24日 11:58 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

近年台灣吹起共享單車風潮，主打無樁式共享單車的oBike來台至今超過一年，但違停亂象層出不窮，對此台灣大學也成了受害者，目前在校區內拖吊移置場，停置了超過1200輛單車，項場宛如「單車墳場」，業者也不願處理有疑似營運不善之虞，北市消保官就指出民眾若是擔心業者倒閉，可盡速申請押金退還。

根據蘋果報導，oBike進軍台灣已超過一年，因優點為無樁單車，借車還車不受限於地點，雖衍生不少違停爭議，但仍有民眾認為這是一項優勢，不過近來由於oBike屬無樁式自行車，用戶隨意停放狀況不斷上演，大學校園也成了受災戶。

根據台大統計，去年11月至今，因違停被拖吊至台大水源校區自行車拖吊移置場的oBike已超過1200輛，拖吊場3分之1至4分之1都被oBike占滿，已嚴重影響學校作業，但oBike公司卻不願領回，台大能訴諸法律行動盼解決此亂象。

台大總務處事務組長寧世強指出，共享單車違停狀況並非今年才有，根據過去統計，校方拖吊車每次可拖吊25至30輛單車，oBike僅1至2輛，YouBike也在違停單車中，共享單車占比真的不高。而oBike最大問題不在違停被拖吊的單車領回，而是業者在去年11月13日後就從未領回違規oBike單車，雖然拖吊費用與保管費用早就先跟業者知會，但oBike業者就是不願領回。

對此台大在7月下旬曾與oBike召開協調會，後續卻有沒下文，才委託律師進行民事訴訟，希望oBike能展現誠意解決問題。¬而oBike台灣分公司則表示，該公司總經理和公關窗口已相繼離職，由客服部回應，相關訴訟細節須與新加坡總公司進一步研擬，暫無法回應。

(中時電子報)