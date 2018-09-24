港府刊憲禁香港民族黨運作　即日起列非法社團

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中時
林勁傑

主張香港獨立、以建立自由而獨立的香港共和國、確立香港公民的定義為綱領的香港民族黨，成立逾兩年始被香港政府禁止運作。港府於今早(24日)刊憲，保安局局長李家超行使《社團條例》權力，禁止香港民族黨在香港運作或繼續運作，即時生效，今起就是非法社團。民族黨可在30日內向特首會同行政會議上訴。

東網報導，李家超今早表示，香港民族黨公開鼓吹港獨，嚴重違反《基本法》。今年7月17日發信通知民族黨，給予機會作出申述，其後三度延長申述期，經充分考慮助理社團主任建議和民族黨的申述，決定因國家安全、社會安全等因素，禁止民族黨運作。民族黨今天就是非法社團，該黨可在命令發出後30天內向行政長官會同行政會議提出上訴，期間命令保持生效。

李家超指出，該黨2016年成立，其公開綱領包括建立香港獨立共和國、廢除《基本法》、成立以香港為本位的組織及壓力團體等，都嚴重違反《基本法》，包括序言中提到一國兩制的方針、《基本法》的第1、2、12、129(4)條。被問到自決是否等同港獨，李家超說，以任何名義推動港獨是無分別的。

他續稱，該黨成立以來採取實質行動實現綱領，設有4年計劃達到其目的，包括註冊公司，將綱領寫入章程，參選立法會、透過報刊電台宣傳、實行中學年輕人啟蒙計、出版刊物、多次去海外聯繫組織尋求合作支援等，該黨又表明大陸處於弱勢，會對該黨有利。

今次是香港自九七年回歸以來，首次行使《社團條例》，以國家安全及公共安全為由禁止社團運作。

(中時 )

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