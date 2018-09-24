《全台最速報》反深澳自救會陳情爆爭議 蘇貞昌道歉了

2018年09月24日 12:11 中時電子報 綜合報導

◎反深澳自救會陳情爆爭議 蘇貞昌道歉了

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（23）日出席「瑞芳競選總部成立大會」，會後離去時，突然遇到瑞芳區龍山里長兼反深澳燃煤電廠自救會長陳志強「攔駕」陳情，怎料蘇未等陳開口，就質問陳「今天是在幹什麼你知道嗎？」並用力拉手拿走連署書、用力拍打陳的肩膀和肚子，讓陳感到極度不被尊重，痛批「非常冷酷！」,蘇昨深夜道歉。

◎海光宮博餅賽 上千人擲骰拚50萬大獎

「中秋博餅」是傳統中秋節習俗，台北市士林海光宮今年第6年舉辦中秋博餅活動，上午雖飄著小雨，仍吸引上千人參與，堪稱全台規模最大中秋博餅活動。現場開放免費報名，最高獎金高達50萬元，可見民眾圍著大碗公擲骰子試手氣，氣氛熱鬧。

◎台南水晶教堂 首場夢幻婚禮周六登場

台南沿海地區熱門景點北門水晶教堂，即將在本周六迎來首場戶外浪漫婚禮，日前由雲嘉南濱海國家風景區管理處與委外業者執行點交後，業者即積極籌備相關事務，並從10多組國內外預約的新人中，選中從事一對從事電子商務的情侶，成為北門水晶教堂首場婚禮的幸運兒。

◎曾信凱競總失火 警消初判非人為縱火

台南市東區議員參選人曾信凱位在文化6街內的競選服務處，24日凌晨1時許傳出火警，雖無人傷亡，正值選舉時刻，除了消防人員，還驚動警方到場蒐證，初判起火點在沙發後方地板，排除人為縱火，讓大家都鬆了一口氣。

(中時電子報)