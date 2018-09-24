美國制裁大陸軍方意欲何為 陸官媒：一石多鳥 牽制挑撥中俄

2018年09月24日 12:34 中時 楊家鑫

針對美國宣布制裁中共中央軍委裝備發展部及其負責人，中共黨媒《人民日報》24日評論稱，美方此舉顯然意在「一石多鳥」。一段時間以來，在美國內「反俄」強烈情緒作用下，美政府加大對俄圍堵打壓，制裁大陸軍方可挑撥中俄關係，在中俄之間打進「楔子」，給中俄軍貿製造障礙，牽制中俄全面戰略協作深入發展。

中共黨媒《人民日報》24日發表署名為「鐘聲」文章指出，美國21日依據其國內法，宣佈對大陸中央軍委裝備發展部及其負責人實施制裁。此舉可謂史無前例，再次向全世界暴露了美國的霸權主義本質，也給當前已複雜敏感的中美關係火上澆油。

文章稱，按照美方說法，美方「本意」是針對俄羅斯，中方這次被「連坐」了。然而美方這種做法嚴重違反國際法與國際關係基本準則。大陸同俄羅斯進行軍貿交易，是兩國主權範圍內的事情，沒有損害國際安全，不針對特定國家，別國根本無權也沒有理由干預。

文章認為，美方此舉顯然意在「一石多鳥」。一段時間以來，在美國內「反俄」強烈情緒作用下，美政府加大對俄圍堵和打壓。同時，川普上台後，美方將大陸列為「戰略競爭者」，加大對華防範遏制。此次劍指大陸軍工裝備部門，可謂環環相扣、「一脈相承」，根本目的是打壓大陸高新科技發展，遲滯大陸國防現代化建設。

文章稱，美國還可借此挑撥中俄關係。全世界同俄羅斯開展軍工合作的顯然不止中國一家，其中不乏美盟友和夥伴。美方制裁大陸軍方，想在中俄之間打進「楔子」，給中俄軍貿製造障礙，牽制中俄全面戰略協作深入發展。

文章強調，中國和中國軍隊從來就是信理不信邪，服理不服霸。將繼續深化中俄「背靠背」合作，不斷增強戰略協作。奉勸美方及早懸崖勒馬，早日回到理智、正確軌道上來。

(中時 )