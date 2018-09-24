萌！少女「圓仔」化身嫦娥！陪媽咪過中秋

2018年09月24日 12:18 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

今（24日）是一年一度中秋，縮然天公不做美，然三天連假大家也想出去走走散散心！在戶外看著月亮，吃著甜滋滋的月餅、喝杯清香的熱茶，再來顆應景柚子，人生就圓滿了。今年，動物好朋友們，也要跟大家一起來過中秋節。

大貓熊「團團」邊享用月餅，邊欣賞保育員特製的冰雕。（台北市立動物園提供）

已經成為美少女的5歲貓熊「圓仔」，今天開心吃「窩窩頭月餅」，在動物園設計師巧手下，以圓仔模樣變身為嫦娥造型，今天圓仔是乖寶寶，陪媽咪「圓圓」歡度中秋。

黑熊「黑糖」非常熟稔地運用爪子，一巴掌就把柚子打開，吃的時候則只選擇較好吃的果肉部分。（台北市立動物園提供）

來自波蘭的金剛猩猩「迪亞哥」第一次看到柚子，牠會如何解決這顆綠綠、表皮又有點嗆辣的水果？黑熊「黑糖」吃柚子的方法又跟「迪亞哥」有什麼不同?大貓熊館保育員特別在9月24日當天，特製有餡料的月餅「快遞」給大貓熊家族，歡迎大家一起到動物園來，跟動物朋友一起歡慶中秋佳節。

大貓熊家族的月餅可說是「皮薄餡多」，餅皮是窩窩頭，餡料則有竹葉、紅蘿蔔、蘋果、葡萄…等等牠們平常愛吃的食物。（台北市立動物園提供）

動物園希望可以透過不同時令的多樣食材，來提升動物們的行為豐富度，金剛猩猩「迪亞哥」來台灣快要兩年的時間，這卻是牠第一次看到柚子，不知是看不清楚，還是根本不認得，總是輕易錯過正在眼前的柚子，經過保育員不斷的「提醒」，「迪亞哥」才發現這個綠綠的新奇玩意，接下來「迪亞哥」立馬扒開柚子，把裡面的果肉連同白色內層都吃得乾乾淨淨，僅留下綠色充滿精油的嗆辣外皮。

金剛猩猩「迪亞哥」來台灣快要兩年的時間，這卻是牠第一次品嚐柚子。（台北市立動物園提供）

而黑熊「黑糖」有較多次處理柚子的經驗，牠非常熟稔地運用爪子，一巴掌就把柚子打開，吃的時候則只選擇較好吃的果肉部分。

(中時電子報)