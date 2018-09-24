日媒：安倍訪華時擬就設立尖端技術「創新對話」達成共識

2018年09月24日 12:25 旺報 呂佳蓉

據日媒共同網報導，多名日中關係相關人士23日透露，中日兩方的政府開始協調設立兩國政府相關人士等協商尖端技術領域合作事宜的「創新對話」。考慮在日本首相安倍晉三10月訪華時達成共識，作為象徵終日關係改善的成果。此舉也旨在通過在人工智能（AI）和自動駕駛技術的開發及管理等領域合作，來搞活兩國經濟。

報導也說，有鑑於安倍在自民黨總裁選舉中連續3次當選，兩國政府加速協調安倍訪華。安倍計劃於《日中和平友好條約》生效40周年的10月23日抵達北京，在截至25日的訪華期間與中國國家主席習近平、國務院總理李克強舉行會談。若就設立「創新對話」達成共識，則將在年內召開首次會議。

報導表示，除「創新對話」外，兩國還力爭在第三國基礎設施的聯合開發、重啟金融危機時相互融通貨幣的「貨幣互換協議」上取得進展。而有關日中合作，5月訪日的李克強與安倍的會談中，就推動創新領域合作達成了一致。中方再三要求儘早設置對話機制。日方擬派出經濟產業省、文部科學省、外務省的幹部等出席。還出現了讓民間研究者參與的方案。

報導指出，日本政府希望通過對話，建立妥善管理日企擁有的知識產權，阻止中國侵犯的機制。不過，若與中國過度接近，也可能招致以侵犯知識產權為由發動對華經濟制裁的美國川普政府的反感。

(旺報 )