花博風靡東瀛！中市看好日本旅展觀光客增3成

2018年09月24日 12:34 中時 盧金足

台中市在「日本旅行博覽會」送出包括花博門票、花博頸枕、花博色鉛筆等精美超值好禮，受到熱烈歡迎。（圖／台中市府提供）

台中市府觀旅局特地製作「兩天一夜花博輕鬆小旅行摺頁」及「午茶主題遊程文宣」於旅展發送，提供日本旅客更多實用資訊。（圖／台中市府提供）

台中花博吉祥物石虎家族大出風頭，日本民眾爭相與可愛看板合照。（圖／台中市府提供）

亞洲規模最大的旅展「日本旅行博覽會」在東京熱鬧登場，台中市政府觀光旅遊局以「賞花博、品午茶」雙主題熱力行銷，整合超過100家旅宿業者提供優惠，方便民眾安排行程飽覽三大展區，也號召包括麗寶樂園、清新溫泉酒店及超過16家知名午茶業者前進東京，響應花博主題特別製作「櫻花馬卡龍」現場發贈，吸引日本民眾大排長龍，台灣館成為全場超人氣的焦點。

台中市政府觀光旅遊局長陳盛山表示，2018台中世界花卉博覽會即將於11月登場，距離正式開幕僅剩不到兩個月時間，行銷宣傳進入緊鑼密鼓階段，觀光旅遊局推出33條旅遊路線

，涵蓋全市各區及周邊縣市，滿足團體及自由行旅客，整合超過100家旅宿業者提供優惠，方便民眾安排行程飽覽三大展區。

為提前讓日本民眾感受花博的魅力，台中花博館特以綠地草皮及各式花卉搭配手繪風格背板，將展區佈置成小花園，並特別製作「櫻花馬卡龍」贈送日本民眾，還以充滿台灣味的彈珠台遊戲吸引現場民眾駐足，前來詢問花博資訊的人絡繹不絕。

陳盛山說，台中市年底將舉辦花博盛會，今年邁向第3屆的「台中午茶生活節」及「午茶拾光」品牌也首度於日本登場

，結合36家業者推出花博元素相關午茶產品與6條精選遊程，歡迎日本旅客前來賞花博、品午茶體驗台中市的觀光魅力。

很多日本民眾熱烈詢問花博觀光景點，也想了解花博分散在三個園區，如何串聯周邊景點規畫遊程，對於台中市政府串聯午茶豐富賞花之旅，直呼「新奇有創意！」

觀旅局特地製作「兩天一夜花博輕鬆小旅行摺頁」及「午茶主題遊程文宣」於旅展發送，提供日本旅客更多實用資訊，也準備台中的特色糕餅及花博茶包，讓前來旅展的民眾可品嘗到台中的味道。

台中午茶樣貌多元，近年在糕餅、茶藝、咖啡、旅宿業者帶動下，「午茶沙龍」為吸引海內外旅客最大賣點，旅客在品嘗午茶同時，可邊進行DIY製作、展覽、專業課程、音樂或電影賞析等不同體驗。

今年搭配台中花博活動，台中觀光及午茶業者紛紛推出花博優惠專案及具花博元素相關午茶產品與精選遊程，台中展區特地串聯花博及午茶、美食、伴手禮、遊樂園等主題元素，搭配實體意象展示，相當吸睛。

此外，配合主題呈現，現場更送出包括花博門票、花博頸枕

、花博色鉛筆、糕餅禮盒及茶包、午茶套裝住宿券、樂園全園區遊園券等精美超值好禮，受到熱烈歡迎。

陳盛山強調，台中一年四季盛會活動繽紛又精采，甫獲2018全球節慶城市肯定，今年6月台中國際機場開航「台中－東京

」直飛航班，11月舉辦台中世界花卉博覽會，預估日籍遊客會增加2至3成，歡迎旅客中進中出，遊台中、賞花博、品午茶，親身感受台中萬種風情及午茶閑雅文化。

(中時 )