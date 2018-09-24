港府刊憲禁止香港民族黨運作 參與者或負刑責

2018年09月24日 12:36 旺報 呂佳蓉

據港媒24日報導，香港特別行政區政府今日刊憲，香港保安局局長李家超借行使《社團條例》第8(2)條賦予保安局局長的權力，現作出命令禁止「香港民族黨」在香港運作或繼續運作。此命令一經在憲報刊登，即行生效。

這是香港自回歸以來，首次行使《社團條例》，以國家安全及公共安全為由禁止社團運作。據港媒24日消息，今天上午11時，保安局長李家超在政府總部會見媒體。

本次建議依循《社團條例》第8（1a）條提出，旨在維護國家安全或公共安全、公共秩序或保護他人的權利和自由，是香港回歸以來首次被引用。李家超聲明表示，《社團條例》很清楚，任何一人以上組織已是社團。他指出，就算民族黨未申請成為社團，助理社團事務主任一直留意每個個案發展，當有足夠證據時會引用條文，做法合理謹慎。

針對禁令會否抵觸《基本法》賦予香港居民的言論、結社等自由時，李家超回應稱，香港市民享有的自由，並非完全不受限制。他援引《公民權利和政治權利國際公約》制定的《香港人權法案條例》第16條「意見和發表的自由」、第18條「結社的自由」，指出有關限制可為了「維護國家安全或公共安寧、公共秩序、維持公共衛生或風化、或保障他人權利自由」而作出。

至於是否意味任何鼓吹「港獨」的團體都屬違法，家超強調，中央和特區政府對「港獨」的立場很清晰及明確，任何破壞國家主權、領土完整、分裂國家的行為都是「紅線」、不能觸碰，特區政府有責任維護國家安全，任何破壞國家安全的行為都不符國家利益和香港利益，更會為香港帶來動盪，甚至引起嚴重的治安、社會和民生問題。

此前李家超7月17日宣佈，考慮引用《社團條例》禁止主張「港獨」的「香港民族黨」在香港運作，以維護國家安全和公共安全，民族黨可於21天內提出申訴。這是香港回歸以來，當局首次引用相關條例。若最終決定禁止民族黨運作並刊憲，民族黨便屬於非法社團，運作者要負上刑責，最高刑罰是監禁三年。

行政長官林鄭月娥表示，香港與國家的利益緊密相連，若有人觸及國家主權的「紅線」，她和特區政府都不能容忍。

(旺報 )