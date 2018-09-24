看見巡邏警車就心虛　毒蟲拔腿狂奔遭「撲倒」

2018年09月24日 12:46 中時 張穎齊

此地無銀三百兩！基隆市1名陳姓男子（41歲）有多項毒品前科，被基隆地檢署列為通緝犯，日前行經安樂路時，只是看見有巡邏警車經過，便作賊心虛，慌張逃竄，員警見陳男行為詭異，於是上前追捕，終於在小巷口將陳男逮住壓制在地，陳身上也被搜出毒品注射針筒，依法送辦。

基隆市警察局第四分局安定派出所警員陳智瑋， 21日晚間11時50分許在接受常年訓練完畢後，返回派出所途中，行經安樂路一段168號前時，突然發現有陳男看到巡邏警車經過，就神情慌張地拔腿狂奔，陳員直覺有異，上前追捕。

陳員懷疑陳男就是轄內目前正遭通緝中的毒品人口，於是下車追逐並喝令陳男站住，陳男見警直追在後，立馬鑽進附近小巷子裡，試圖擺脫員警的追捕，但仍遭到陳員在後方伺機一把抓住，並壓制在地。

警方表示，陳男遭陳員壓制時，仍拼命抵抗，卻在掙扎過程中從褲子口袋裡，掉出了1支施打毒品使用的注射針筒，陳男見事跡敗露且掙脫無望後，放棄抵抗配合員警調查。

警方調查，陳男為基隆地檢署所發布的毒品通緝犯，陳男向員警表示，遭通緝期間四處躲藏，想不到只是出門購買生活必需品，竟被員警識破逮捕。經訊後，警方也將陳男解送基隆地檢署歸案。

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(中時 )