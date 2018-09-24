潭美持續增強中 預計今下半天成強颱

受東北風影響，桃園以北、宜蘭等地區會有大雨或豪雨等級的降雨，且降雨時間較長。 圖／中央氣象局提供

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潭美持續增強中，預計將在今日下半天轉為強颱。圖／中央氣象局提供

今日北台灣受東北風影響，桃園以北、宜蘭等地區會有大雨或豪雨等級的降雨，且降雨時間較長，花東、新竹苗栗一帶則會有短暫陣雨，而中南部受影響相對較小，天氣為多雲到晴的狀況。另外中颱潭美可能將在今日下半天轉為強颱，未來是否直撲台灣仍須持續觀察。

氣象局預報員張承傳表示，今日北台灣仍受東北風影響，雲量多、易下雨，在桃園以北與宜蘭等地，可能會出現大雨或豪雨等級的降雨，且降雨時間長。花東地區、新竹與苗栗等地也會有短暫陣雨發生。中南部受影響相對較小，天氣為多雲到晴，僅山區會有午後雷雨發生。

受東北風影響，今恆春半島會有長浪發生，明日則擴大至北部、東北部、恆春半島等地的沿海都會有長浪，沿海居民務必小心防範。

張承傳表示，東北風的影響將持續到周四，北台灣這幾天的高溫僅28到30度、中南部高溫則為30到32度，各地早晚溫度可能會低至24到25度，民眾外出可多添外套。

另外中颱潭美因通過海域的「海洋熱含量」高，環境垂直風切小，正在持續增強中，張承傳說，潭美很可能在今日下半天轉為強颱。潭美目前位於鵝鑾鼻東南東方海域的1180公里處，路線持續往西北西移動，晚上開始速度將會減緩，明後兩天會呈現滯留狀態，有助於其繼續增強。

至於是否會直接撲向台灣，張承傳表示目前潭美路徑的不確定性仍大，若其北轉的話就會走往琉球，對台影響相對小；若直撲台灣的話，對台威脅則大。目前預計潭美影響時間為周五至下周日，北部地區受其影響到時會有降雨，其他地區狀況則還須觀察潭美動向而定。

(中時 )

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