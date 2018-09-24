台北》再批兩岸一家親 姚文智：柯不該成為兩岸關係破口

2018年09月24日 12:52 中時 鄭舲 、 方濬哲

姚文智表示北市長柯文哲沒有資格獨斷決定台北要跟中國兩岸一家親。（方濬哲攝）

北市海光宮舉行「中秋博餅」活動，以擲骰子的中秋民俗娛樂，和民眾歡度佳節。（方濬哲攝）

台北市長柯文哲昨在回應學運領袖林飛帆質疑他認同「兩岸一家親」時說，不可以一邊降低國防經費又一邊喊台獨，這是不負責任的。民進黨台北市長參選人姚文智今表示，柯文哲不該成為兩岸關係中讓大陸勢力長驅直入的破口，「當年太陽花學運創造舞台讓你上去講話，你應該正面回應林飛帆質疑，為何你現在講的跟過去不一樣。」

姚文智今上午出席葫蘆堵海光宮中秋搏餅活動，被問及柯文哲近來到各地演講，外界認為他是爲2020總統選舉試水溫？姚文智說，柯文哲很多政治圖謀，大家都看在眼裡。但柯文哲對於林飛帆質疑兩岸一家親，他覺得柯文哲很多事情都搞不清楚。

姚文智說，柯文哲又批國防、又批徵兵，但這些過程他都沒有搞清楚，事實上民進黨政府在國防產業上的努力，在立法院提相關法案，今年國防經費也增加一百億，都是為了努力壯大自己。但在這過程中多努力，都比不上兩岸關係中讓中共有長驅直入的破口，那就是從過去一中架構、九二共識，演變成兩岸一家親這樣迷惑人心的口號，「柯市長竟然接受，還指點江山。」

姚文智表示，他要提醒台北市民，當初選柯文哲當市長，並沒有授與他這樣的權利，他沒資格獨斷決行台北要跟大陸兩岸一家親。姚文智也說，當年太陽花學運，民進黨立委幫學生開門，創造舞台讓柯文哲上去講話，柯應該正面回應林飛帆質疑，不要再顧左右而言他。

(中時 )