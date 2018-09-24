北返車潮多 雪隧回堵五公里恐塞到深夜

2018年09月24日 12:43 中時 王思慧

國3中寮隧道4小客車追撞事故，回堵2公里。（高公局提供）

國5雪隧前已回堵五公里，車速僅有25公里。（翻攝高公局網站）

中秋連假最後一天，高公局指出，今（24）日上午西部國道路況大致行車順暢，只有國5北上宜蘭至頭城路段車多壅塞，恐塞到深夜，甚至北返進入雪隧前目前已回堵5公里，目前頭城到坪林車速約50公里。宜蘭到頭城車速僅25公里。

高公局交通管理組科長徐福聲表示，今日下午2時到晚上9時因實施高乘載管制，許多用路人因此會提前北返，導致目前車多壅塞，其中進入雪隧前目前回堵5公里，但進入隧道後就會比較通暢。而國5北上宜蘭至頭城路段現在車多壅塞，預估會一路塞到晚上6時後。

高公局預估，今日下午3時到晚上8時，國1南下西螺-埔鹽系統、南屯-台中系統、新竹系統-竹北路段；國3關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰；國5頭城-坪林；國6舊正-霧峰系統等路段，都可能出現車多壅塞情形，用路人可透過「旅行時間系統」查詢較佳出發時間或改走替代道路，避免塞車。

至於本次中秋連假前後一天試辦國道5號6至15時免收費措施，高公局表示，將於節後再檢討試辦成效，以作為未來實施交管措施參考，也建議可彈性調整行程用路人，可利用明日免收費時段由國5北返，避開壅塞時段。

今日上午10時9分國3北向中寮隧道380.6K發生4小客車追撞事故，回堵2公里，高公局呼籲，連續假期常有車多壅塞情形，且依氣象預報，今下午氣候不穩定，部分地區有雨，請注意與前車保持足夠行車間距，避免發生事故，除有安全疑慮，也影響整體行車順暢，或導致壅塞加劇。

(中時 )