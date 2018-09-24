台北蔬菜到貨剩三分之一 菜價不漲反跌

2018年09月24日 12:51 中時 游昇俯

受中秋連假、進場承銷人減少影響，台北果菜批發市場今日交易量僅562公噸，大約是昨天的三分之一，但蔬菜批發價卻下跌近二成，平均每公斤來到32元，僅少數蔬菜如高麗菜、包心白菜仍持續上漲，漲幅約一成。

今年年初春節過後，台北果菜市場因二度連續休市三天，導致菜價崩盤，台北農產運銷公司為避免產銷失調窘境再現，早決定中秋節休市改休兩天。但因台北蔬菜同業公會堅持維持三天休市，今（24）日在蔬菜公會成員未進場的情況下，台北果菜市場交易量僅562公噸，相較於昨天的交易量，大約只有三分之一。

但隨著進貨量大幅減少，今日菜價未見漲幅，蔬菜批發價格平均每公斤32元，較昨日39.1元大跌7元有餘，跌幅18%，接近二成。

包括烤肉常用的玉米今日每公斤20.5元，較昨日34.7元，大跌40.9%；空心菜29.3元，較昨日41.5元，下跌29.6%，接近三成；小白菜今日35.2元，較昨日40.4元，也下跌了12.8%；今日青江菜43.7元、萵苣菜50.3元，也都有接近一成的跌幅。

但高麗菜今日33.2元，則較昨日30.6元，上漲8.5%；包心白菜21.8元，也較昨日19.7元，上漲10.4%。

北農表示，今日市況受中秋連假、進場承銷人減少及氣候不佳影響，買氣偏弱，交易市況疲軟，各菜種行情均跌多漲少。台北果菜市場將從明天起，全體連休二天。

(中時 )