台中》中市推動翻轉教育 多管齊下創優質教學

2018年09月24日 12:58 中時 盧金足

台中市補助國中小頂樓裝設冷氣，改善夏季炎熱問題。（圖／台中市府提供）

台中市支持由下而上的教師自主研習。（圖／台中市府提供）

台中市府教育局舉辦「教師揪團自主共學」，支持由下而上的教師自主研習，建置揪團共學平台，改革繁複行政申請流程及成果報告撰寫，讓老師能透過簡便線上系統申請，邀集夥伴自主規畫增能研習活動，目前共有225團、3000多名教師受惠。

教育局表示，2018年《親子天下》縣市教育力調查結果，台中市是行政減量成效全國最高的城市，以翻轉教育行政為目標，大幅縮減干擾教學的評鑑，以行政力量支持老師把時間花在孩子身上。

該調查顯示，台中教師對於行政減量的有感度是全國最高，主因是教育局擔起垂直與橫向溝通責任，從中央部會交辦下來的調查、評比業務，如果不合理即向中央反映，共刪除20多項評鑑項目，目前僅留法令規定必須執行的5項。

教育局指出，從教師行政減量著手，減少非教學業務負擔，讓教師更能全心投入教學；創新設置22間偏鄉行動視訊會議室，減少偏鄉教師參與研習的不便。

而為讓師生學習更有效率，台中市長林佳龍也宣布推動全市高中以下教室裝設冷氣，今年先投入5000萬元優先裝設無須電力系統改善的頂樓普通教室，符合條件的國中小約60校、500間教室；明年起，則分4年編列25億元，陸續完成其他各校裝設工程。

教育局強調，2018年市府挹注1000萬補助685個教師社群、22個跨校共備社群及20個校長課程領導社群運作，鼓勵透過共學模式讓教育升級，翻轉行政思維。

(中時 )