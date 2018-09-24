網友曝6點成衣製造黑暗面 新衣服母湯不洗直接穿

2018年09月24日 12:57 中時電子報 戴安瑋

剛買的新衣，會先洗再穿出門嗎?有網友在ptt上發文表示，她在網路上買日貨阿、外套阿大衣毛衣類的，都很少洗過才穿， 通常一到貨就迫不及待穿出去了，還問大家新衣服會洗過才穿出門嗎??引起網友熱議。另有曾經在成衣廠工作的網友起底說，衣服製造過程中有超多黑暗面，看完就不敢直接穿出片門。

有網友在ptt上發文表示，她買了好多日貨，她的媽媽在旁邊碎碎念，說她買的羽絨外套怎麼這麼黑阿之類的，很堅持要她洗一洗再穿，說衣服製造過程都會髒髒的」、「過去我在網路上買日貨、外套、大衣、毛衣類的，都很少洗過才穿， 通常一到貨就迫不及待穿出去了，想問各位女孩們，新衣服會洗過才穿出門嗎??」另一位網友說在ptt上發文問大家「新買的衣服 會先洗過再穿嗎?還是直接就穿了呢」

對此，網友熱議，有網友說，「貼身會，外衣外套不會接觸到身體的就偷懶」、「不會 有些洗完顏色版型都變了」，「新衣服就是要穿剛買回來那完美的樣子啊 洗過就沒這麼好看了」、「不會～要是洗過就壞了 這樣我就一次都沒穿過了感覺好虧」也有網友說，「不洗不敢穿」、「洗過再穿 沒洗的新衣有種味道不喜歡」。

不過，有曾擔任成衣廠業務的網友起底說，公司幫國外知名大廠設計、修改、委外發包， 從布廠、裁布廠、轉印廠、後加工廠、副料廠、車縫廠到包裝廠，要經過所有無數加工製程，包括布廠在染色布料後會有殘留染劑；裁布廠會產生很多看不見的棉絮、轉印；後加工廠同樣有染料殘留；車縫廠環境大多都是堆收在地板或是分裝箱中， 環境真的都有待加強；未必成品後都是水洗後才包裝，大多的成衣是不會經由水洗，因成本太高。

此外，一件成衣要經過非常多人的手才能完成， 每個人摸呀摸， 到成品QC後出廠 總之買回來的衣物一定要水洗， 話說我曾有過抱著一大把裁好的布， 突然從裡面跑出一隻蟑螂， 自從當開發後， 看過所有製程， 從此之後再也不敢買衣服後不先下水洗。

(中時電子報)