消耗一顆廣式月餅要跑2.5小時 醫師建議搭配水果

中秋烤肉吃月餅高油高鹹 醫師建議搭配膳食纖維助消化。鄭郁蓁攝影

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吃月餅烤肉是中秋盛事，但醫師提醒，高油高鹽高蛋白容易造成腸胃不適，引起消化道各種問題，亞東醫院家醫科主任陳志道建議月餅與烤肉適量食用，同時輔以富膳食纖維與酵素的水果，幫助消化維持身體滿滿正能量。營養師則提醒，吃完後最好乖乖減少飯量、油量，以免月圓人也圓。

國人過節必大吃，亞東醫院家醫科主任陳志道指出，月餅屬於高熱量、高升糖指數食物，易引起血糖波動、增加罹患心血管疾病等代謝症候群風險，特別是有三高、肥胖、慢性病疾病者，最好淺嚐即止。

而烤肉則是肉大量蛋白質加上醬料帶來高鹽高油的飲食，容易引起消化不良，胃脹氣、便秘或有害物質停滯體內等種種腸胃問題，吃多身體恐怕受不了。

陳志道建議，吃烤肉食，可以搭配富含膳食纖維及天然酵素高的水果例如木瓜、奇異果、鳳梨等，幫助消化食物，促進蛋白質消化，舒緩脹氣。

大林慈濟醫院營養師翁韻潔則指出，一個綠豆椪熱量約260大卡；一個蛋黃酥熱量也有約199大卡，而受歡迎的廣式月餅，一個就等於半碗飯加1又3分1匙油，再加4湯匙糖，熱量將近800大卡，吃完想「消脂」可得足足跑上接近2.5小時才能消耗。

翁韻潔建議，要學會聰明吃月餅，吃尤其有三高問題的民眾，真想吃月餅應景，可以選擇饀料較少，且少糖、少油的冰皮月餅或蒸月餅，且吃完後減少飯量及油量。

至於搭配的飲料，營養師強調，可以選擇無糖的茶飲，如麥茶、綠茶、花草茶等，且若是有一兩餐吃得太油、太鹹，接下來的2天就儘量吃得健康一點，平均一下，同時要多喝水加強代謝，多運動。

(中時 )

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