台北》向馬郝請益？ 姚文智：我打槍他們一輩子

2018年09月24日 13:01 中時 鄭舲 、 方濬哲

民進黨台北市長參選人姚文智日前受訪時提到，前總統馬英九在台北市長任內完成12區運動中心，前台北市長郝龍斌任內也完成捷運路網，外界解讀姚有意向馬、郝請益。姚文智今被媒體問到是否做好被打槍準備？他語氣強烈回應：「我打槍他們一輩子。」他強調，沒說要跟他們見面，過去歷任市長做得好的地方，他會學習，但做得不好當然要徹底改進。

姚文智今上午出席葫蘆堵海光宮中秋搏餅活動，媒體詢問是否會拜會馬英九或郝龍斌向他們請益？姚文智說，歷任市長所做的對台北市有貢獻之處，他都會留意，他固然對馬英九有很多批評，但過去馬英九做每個行政區都有運動中心，這個政策他一直都很支持。姚文智說，做得好的地方請教過去市長，也透過反省檢討，希望台北市更進步，成為更國際化、適合人居發展的幸福城市。

媒體又問，若要跟馬、郝見面，是否已經做好被打槍的打算？姚文智停頓一秒後，轉頭回應：「我打槍他們一輩子。」姚強調，他沒說要跟他們見面，過去歷任市長做得好的會學習，但做得不好當然要徹底改進。

另外，姚文智從28日起將舉辦6場千人後援會成立大會，首場從中山大同區開跑，總統蔡英文、行政院長賴清德也將分別出席力挺。姚文智說，這是台北市後援會的規劃，希望6個議員選舉區，每區都有一場中大型的造勢活動，希望過去的支持者透過後援會活動，能知道他追求台北改革目標，以及維護國家首都的決心。

(中時 )