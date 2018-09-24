地質公園拉近台日情誼 周永暉：野柳女王頭是我們的台灣頭

2018年09月24日 13:06 中時 葉書宏

野柳地質公園（新空間國際股份有限公司）9月與日本千葉縣銚子地質公園正式簽約締結為姊妹公園。（野柳地質公園提供）

野柳地質公園（新空間國際股份有限公司）9月與日本千葉縣銚子地質公園正式簽約締結為姊妹公園。（野柳地質公園提供）

野柳地質公園（新空間國際股份有限公司）9月與日本千葉縣銚子地質公園正式簽約締結為姊妹公園。（野柳地質公園提供）

野柳地質公園（新空間國際股份有限公司）9月與日本千葉縣銚子地質公園正式簽約締結為姊妹公園。（野柳地質公園提供）

野柳地質公園（新空間國際股份有限公司）9月與日本千葉縣銚子地質公園正式簽約締結為姊妹公園。（野柳地質公園提供）

台日交流！野柳地質公園（新空間國際股份有限公司）9月與日本千葉縣銚子地質公園正式簽約締結為姊妹公園，為雙方交流帶來更多契機。交通部觀光局長周永暉表示，「由最美麗的野柳女王頭當代表，就是我們的台灣頭！」帶領其他的地質公園一起走出去。

野柳地質公園9月號召產、官、學代表籌組代表團，前往日本千葉縣銚子地質公園考察，在交通部觀光局長周永暉、駐日副代表郭仲熙、交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（北觀處）副處長金玉珍等見證下，由野柳地質公園總經理楊景謙與日本千葉縣銚子市長越川信一簽約，雙方正式締結為姊妹公園。

另外，北觀處管理課長李茂全、台灣地質公園學會理事長、台大地理環境資源系教授林俊全、師大地理學系主任蘇淑娟、師大地理學系教授王文誠、東華大學自然資源與環境學系教授兼總務長劉瑩三等亦受邀觀禮。

觀光局長周永暉表示，地質公園是國際一個重要的品牌，地質公園包含地景生態、地景旅遊，尤其是環境教育；締結儀式中日本千頁縣銚子市長越川信一致詞中特別強調親子旅遊及教育旅遊，此次由國內產業界新空間國際股份有限公司促成野柳地質公園與日本銚子地質公園締結為姊妹公園。

周永暉表示，地質公園國際品牌行銷具有非常重要意義，尤其是台灣和日本交流更多了一項重要的旅遊目的，簽約儀式中台灣地質公園協會參與，協會中包含台大、師大、東華大學等教授，有學術界支持，可以讓地質公園走向國際，此次締結儀式是一個很重要的典範。

周永暉表示，國家風景區中尚有6個地質公園，希望可以一步一腳印，尤其世界最美麗海灣年會將在9月28日在澎湖登場，澎湖也是非常重要的地質公園，讓世界各國看到澎湖的地質公園，「由最美麗的野柳女王頭當代表，就是我們的台灣頭！」感謝新空間與北觀處的團隊。

楊景謙表示，此次是第5個簽約的姊妹公園，未來將朝向東南亞、東北亞等其他國家邁進，透過地質公園姊妹公園締結，推廣野柳的國際知名度，吸引更多的觀光客來台灣、來野柳遊玩。

楊景謙強調，越南、印尼、韓國等國家的地質公園都在努力中，短期內可能無法看到遊客數字明顯上升，透過締結、互相行銷的方式，「一步一腳印，效果是非常長久的」，未來5至10年國際遊客人數將可看到成果，希望那一天可以盡早到來。

(中時 )