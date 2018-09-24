《中美經貿摩擦》白皮書發布 陸批美：合作是唯一正確選擇

2018年09月24日 13:15 中時 陳柏廷

大陸國務院新聞辦公室24日發佈《關於中美經貿摩擦的事實與中方立場》白皮書，旨在澄清中美經貿關係事實，闡明大陸對陸美經貿摩擦的政策立場，推動問題合理解決。

大陸新華社報導，白皮書全文約3.6萬字，除前言外，共包括六個部分，分別是陸美經貿合作互利共贏、陸美經貿關係的事實、美國政府的貿易保護主義行為、美國政府的貿易霸淩主義行為、美國政府不當做法對世界經濟發展的危害、大陸的立場。

白皮書說，大陸是世界上最大的發展中國家，美國是世界上最大的發達國家。陸美經貿關係既對兩國意義重大，也對全球經濟穩定和發展有著舉足輕重的影響。

白皮書指出，陸美兩國經濟發展階段、經濟制度不同，存在經貿摩擦是正常的，關鍵是如何增進互信、促進合作、管控分歧。長期以來，兩國政府本著平等、理性、相向而行的原則，先後建立了陸美商貿聯委會、戰略經濟對話、戰略與經濟對話、全面經濟對話等溝通協調機制，雙方為此付出了不懈努力，保障了陸美經貿關係在近40年時間裡克服各種障礙，不斷向前發展，成為陸美關係的壓艙石和推進器。

白皮書說，2017年新一屆美國政府上任以來，在「美國優先」的口號下，拋棄相互尊重、平等協商等國際交往基本準則，實行單邊主義、保護主義和經濟霸權主義，對許多國家和地區特別是大陸作出一系列不實指責，利用不斷加征關稅等手段進行經濟恫嚇，試圖採取極限施壓方法將自身利益訴求強加於大陸。

白皮書說，面對這種局面，大陸從維護兩國共同利益和世界貿易秩序大局出發，堅持通過對話協商解決爭議的基本原則，以最大的耐心和誠意回應美國關切，以求同存異的態度妥善處理分歧，克服各種困難，同美國開展多輪對話磋商，提出務實解決方案，為穩定雙邊經貿關係作出了艱苦努力。

白皮書稱，然而，美國出爾反爾、不斷發難，導致陸美經貿摩擦在短時間內持續升級，使兩國政府和人民多年努力培養起來的陸美經貿關係受到極大損害，也使多邊貿易體制和自由貿易原則遭遇嚴重威脅。

白皮書指出，陸美經貿關係事關兩國人民福祉，也關乎世界和平、繁榮、穩定。對兩國來說，合作是唯一正確的選擇，共贏才能通向更好的未來。大陸的立場是明確的、一貫的、堅定的。

(中時 )