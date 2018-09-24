後備軍人訓練缺失多 監委：恐嚴重影響戰力

2018年09月24日 13:16 中時 鄭舲

監察院國防及情報委員會今年7月通過監察委員林雅鋒及江綺雯所提調查報告，報告指出，我國後備部隊教召天數，較美國、新加坡、以色列其他先進國家少，且配賦裝備不足、訓練缺失多，加上目前改受4個月軍事訓練，監委質疑國防部宣稱「教育召集8年2次不致影響後備部隊戰力」的說法，認為後備軍人難以因應中共軍事威脅。

監委指出，我國國防預算約為中共的1/16(以107年為例)，為因應對岸日益強大的軍事威脅，如何在有限的國防資源下，發展不對稱戰力，有關深化我國防後備戰力一事，至關重要，已被視為現階段我國防建設重點。

監委表示，美國西元2019年「國防授權法」（NDAA）有關臺灣的部分，特別針對我國防後備軍力，要求美國國防部長與國務卿協商後，必須在法案頒布1年內，向美國會提交總體評估報告，由此可知，美國對我是否強化我國防後備戰力至為關切。

林雅鋒及江綺雯所提調查報告指出，依兵役法相關法令規定，女性士官兵退伍後強制納入後備人力列管，僅強制士兵，軍、士官部分，則依其意願不予強制，這種處理方式似有違平等原則，且不利後備動員需求；此外，近年來後備軍人假借出國名義規避教育召集現象相當普遍，因教育召集未到因而涉法移送地檢署偵辦情形並非少見。

調查報告同時指出，現階段國軍後備訓練出現了四個問題，第一，我國後備部隊目前僅實施局部軍事動員演練，無法獲得完整人力、物力參數，且國防部尚未就8年內「2年1訓」與「2訓換補」二者戰力差異，實施量化比較，因此，國防部所稱：經演習驗證，教育召集8年2次不致影響後備部隊戰力，尚難遽予肯認。

第二，我國年度教育召集天數與先進國家差距甚大，且有諸多缺失，導致教育召集訓練成效不彰；第三，107年開始實施的軍事訓練役，僅受訓4個月，導致相關駐地、專精、基地訓練、三軍聯訓、戰備任務訓練，均付之闕如，對此訓練，立法院審核意見也質疑，受軍事訓練役者，已非成熟可恃的戰鬥員，如無配套措施，將嚴重影響後備戰力。

第四，現行後備部隊訓練重點，置於輕兵器射擊訓練，往昔經常發生召訓單位配賦裝備不足，影響受召員學習興趣及施訓成果。國防部應正視，義務役退伍的後備軍人，因教育召集次數縮減所衍生問題，以確保國軍後備戰力於不墜。

調查報告最後提醒，我國後備軍人教育召集質量，能否因應日益傾斜的兩岸軍事力量對比，並有效支援現役部隊作戰？均屬可慮。再者，因臺海縱深不足、預警時間短，一旦臺海有事，後備軍人召集後，不可能再有充裕時間從事訓練。

監委指出，國軍後備部隊教育召集日數短，以往尚有訓練要求不嚴、訓練課目無法配合戰備需求、訓練場地設施與經費不足、施訓教學方法不當、基層幹部人手欠缺、受召員學習情緒低落等諸多缺失，導致教育召集訓練成效不彰，而今，後備部隊召集日數再縮短，未來後備部隊能否在最短時間內有效動員，怎可掉以輕心，而不及早因應。

(中時 )