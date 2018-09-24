交易量前3名！台中捷運帶動北屯、西屯、北區房市

2018年09月24日 13:58 中時 盧金足

台中市將邁向捷運城市，沿線房市吸引購屋者的青睞。（盧金足攝）

台中市政府宣布捷運綠線全線預計2020年通車，除了捷運綠線，捷運藍線也爭取成功。（盧金足攝）

受惠台中捷運綠線年底將試運轉，預計2020年全線通車！台慶不動產根據實價登錄資料指出，統計今年1至7月台中市熱門交易前3名行政區，分別為北屯區、西屯區與北區，3區交易量合計占全市的3成6，接近四成的比重，捷運經濟發酵，房市行情水漲船高。

台慶不動產研究發展中心資深研究員高俊銘指出，台中熱門交易行政區，購屋型態以電梯住宅為大宗，北屯區與西屯區高達7到8成，其次，透天厝占1到2成，公寓部分則不到1成；北區購屋型態，電梯住宅約占6成，其次，公寓占約2成，透天厝則約1成。

從屋齡觀察，西屯區與北屯區有重畫區新屋供給較多，尤其北屯區屋齡5年內的住宅占4成，平均房價僅約1095萬元，西屯區平均房價大約2170萬元，為北屯區一倍，新屋交易比重較少，約該區的2成。

此外，北區以屋齡20年上的交易占7成最多，以平均總價來看不到400萬，主因為有許多小宅的交易，購屋坪數15坪以內的高居4成，造成平均總價低於北屯區或西屯區。

高俊銘強調，台中為中台灣重要的都會中心，隨著多元產業發展，就業機會多，生活消費機能成熟，吸引人口持續移入

，再加上捷運綠線工程建設即將完工，台中迎接捷運城市，吸引購屋者的青睞。

值得一提的是，近期自住換屋買方主導的市場下，買方購屋理性看待，重視高性價比的住宅，有朝向中低總價購屋的趨勢，其中舊市區中古屋成為預算有限的買方或置產族青睞。

(中時 )