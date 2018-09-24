潭美今下半天轉強颱 最快周四恐發海警

2018年09月24日 13:58 中時 李宜秦

中颱潭美持續增強中，氣象局預計今日下半天會轉為強颱，影響時間為周五至下周日。潭美目前往西北西方向前進，未來路徑若偏南，最快周四可能就會發布海上警報。由於目前颱風距離仍遠，還無法確定其對台灣影響程度，氣象局表示大約明後兩天才能確切預測路線。

氣象專家吳德榮表示，中颱潭美因未來通過海域的「海洋熱含量」高、環境垂直風切小，對其繼續增強十分有利。氣象局預報員張承傳說，潭美預計今日下半天會轉為強颱，目前位處鵝鸞鼻東南東方海域1180公里處，往西北西移動，今晚開始速度將減緩，明後兩天呈滯留狀態，有助於潭美持續增強。

張承傳表示，未來若潭美的路徑偏南、速度夠快的話，周四就有可能會發布海上警報；但若路徑偏北則會轉向琉球，僅其外圍環流會對台灣有影響，屆時也不會發警報。

由於目前颱風距離仍遠，因此不確定性還很大，氣象達人彭啟明表示，秋天的颱風變化多，最快要明天再來觀察路徑會比較確定。張承傳也說，要等到明後兩天才能有比較確切的預測。

吳德榮表示，美國、日本與我國氣象局對潭美預測的平均風速分別為135、105、51公尺／秒，差異頗大、不確定性高，因此還須持續觀察。不過吳德榮提及，在歐洲中期預報中心的模擬中，可看出潭美也可能直接撲台，所以不可大意。

另外今日北台灣仍受東北風影響，桃園以北、宜蘭地區會有大雨或豪雨等級的降雨，且降雨時間較長，花東一帶、新竹、苗栗等地也會有短暫陣雨，而中南部則是多雲到晴的天氣狀況。各地早晚溫度會低至25度，民眾外出可多添外套。

受東北風影響，今恆春半島會有長浪發生，明日則擴大至北部、東北部、恆春半島等地的沿海都會有長浪，沿海居民務必小心防範。

(中時 )