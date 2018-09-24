中秋節94要吃香腸！女趴男大腿 上下吞吐

2018年09月24日 14:00 中時 張穎齊

黑色LEXUS行經基隆廟口時，只見1名女子趴在男駕駛腿上規律地上下搖動頭部，男子則將手放在女子背上。（翻攝自爆笑公社）

黑色LEXUS行經基隆廟口時，只見1名女子趴在男駕駛腿上規律地上下搖動頭部，畫面PO上網後引發熱議，紛紛討論這對男女是在催吐還是吃香腸。（翻攝自爆笑公社）

「中秋節就是要烤肉配香腸！」有網友昨（23）日在「爆笑公社」臉書社團PO出一段影片，畫面中顯示1輛黑色LEXUS行經基隆廟口時，趁在等候紅綠燈之際，車上有1名女子趴在男駕駛腿上規律地上下搖動頭部，男子則將手放置在女子的背上。PO文一出引發熱議，令網友驚呼「秋節不會喝，就別喝太多！」

根據21秒的影片畫面顯示，這輛黑色LEXUS行經基隆廟口，竟疑似故意將窗戶放下，只見1名身穿白色襯衫、戴著眼鏡的男子，手放在1名身穿淡綠色無袖衣服的女子背上，像是在催吐般，而女子則規律地上上下下擺動頭部，直到綠燈亮了之後，窗戶才搖上，車子隨即起步行駛。

「秋節不會喝，就別喝太多！」網友紛紛留言表示，「原來催吐可以用這方法！」、「車上有人在吃香腸嗎？」、「中秋節有點餓，剛剛烤肉的小香腸沒吃到」、「中秋節就是要烤肉配香腸阿」「她在喝解酒液啦」、「所以隔熱紙越黑越好」還有人說：「你們都錯了，駕駛剛被毒蛇咬傷，副駕駛立即施救邊吸出毒液！」

(中時 )