新住民體驗中秋剝柚 手作星星燈籠憶家鄉

在越南，中秋節也是兒童節，家家戶戶都會掛上燈籠慶祝，移民署特地安排越南星星燈籠手作體驗活動。（曹婷婷翻攝）

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現場也舉辦剝柚子大賽。（曹婷婷翻攝）

你知道越南中秋節也是兒童節嗎？為使遠為與新住民及移工朋友們歡度中秋佳節，中華民國外籍人士關懷服務協會與移民署南區事務大隊台南市第一服務站合作，中秋連假期間舉辦「2018 COLORFUL MOON FESTIVAL」嘉年華，邀請越南歌手及樂團進行表演，也讓越南移工重溫家鄉味，特地安排越南星星燈籠手作體驗活動，回味中秋家家戶戶掛燈籠慶祝的氣氛。

在越南，中秋節也是兒童節，家家戶戶都會掛上燈籠慶祝，移民署特地安排越南星星燈籠手作體驗活動，星星燈籠是越南最具代表性傳統燈籠之一，製作方式相當簡單，只要先以竹條完成星型骨架，再以各種彩色玻璃紙糊面裝飾就完成，其造型除了與越南國旗上的星星圖案相互輝映，同時也有「照亮前程」深遠意涵。

完成越式中秋體驗，隨即帶來台式中秋活動，移民署特地於現場舉辦剝柚子大賽，比賽開始後，現場參賽者無不使出渾身解數賣力剝柚子，最後由越南移工阿明拔得頭籌，僅用短短幾秒就徒手剝完一顆柚子。阿明表示，柚子在越南是一年四季都有的水果，可惜台灣只有這個時節才吃的到，由於是他的最愛，因此練就一身「空手剝柚」好功夫。

來自越南的移工阿香已經3年沒有回越南了，「真沒想到在台灣也能度過這麼有家鄉味的中秋節。」

中華民國外籍人士關懷服務協會理事長黃玉清璇表示，往年慶祝活動都在台北舉辦，今年為了讓遠在南部的越籍朋友一解思鄉之情，特地與移民署台南市第一服務合作辦理中秋嘉年華會。站主任林志鴻也表示，新住民及移工都是臺灣重視關懷的對象，只要有需要，移民署永遠會在第一時間提供適時協助。

(中時 )

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