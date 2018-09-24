影》馬爾地夫變天！親陸總統連任跛腳 反對派勝出

2018年09月24日 14:34 中時電子報 吳映璠

反對派陣營候選人索里及搭檔納希姆24日凌晨召開記者會自行宣布勝選。

馬爾地夫變天！根據新華社報導，馬爾地夫選舉委員會發言人阿喀郎（Ahmed Akram）表示，反對黨聯盟聯合推舉的候選人索里（Ibrahim Mohamed Solih）贏得本次總統大選，最終大選結果將在30日前公布。

儘管票數尚在統計中，不過根據馬爾地夫新聞網站Mihaaru統計，在已開出的97%選票中，反對派候選人索里以58%得票率超過現任總統雅門（Abdulla Yameen）的41%得票率，索里已在當地時間24日凌晨自行宣布當選。

支持反對派陣營的群眾聚集在首都瑪萊街上。（路透社）

索里在記者會上表示，「這是相當幸福而且充滿希望的歷史性時刻」，他也說會和雅門通話，請他尊重馬爾地夫人民的意志，並且立即開始和平轉移政權。不過雅門陣營至今仍未承認敗選。

支持反對派陣營的群眾在首都瑪萊街上慶祝。（美聯社）

支持反對派陣營的群眾在首都瑪萊街上慶祝。（美聯社）

綜合外電報導，本次總統大選投票相當踴躍，儘管投票所23日一早才開放，不過在部分島嶼選民前一夜就開始徹夜排隊，大選日民眾大排長龍等待投出神聖一票的景象更是隨處可見，長長的排隊人龍也讓整個投票時程整整延後三個小時。位在斯里蘭卡可倫坡的投票所甚至讓選民足足等上七小時，不過辦事人員表示是因為他們人手不足才導致投票效率降低。根據Mihaaru粗估，本次大選投票率達88%。

馬爾地夫23日舉行總統大選，投票所前出現長長排隊人龍，投票相當踴躍。（美聯社）

馬爾地夫總人口約40萬人，當地媒體PSM News指出，符合本次大選投票資格的選舉人數為262,135人。

馬爾地夫自2008年結束長達30年的強人統治，至今已舉辦過三次總統大選，首任民選總統納希德（Mohamed Nasheed）2012年被迫下台並流亡海外，現任總統雅門隔年以些微票數勝選上位，不過自此他也重回鐵腕統治老路，監禁政治對手，包括實行30年強人統治的同父異母哥哥蓋約姆（Maumoon Abdul Gayoom），以及前總統納希德。

Congratulations to President Elect @ibusolih. You have done an extremely good service to not only to the people of Maldives, but also to freedom loving people everywhere. Democracy is a historical inevitability. — Mohamed Nasheed (@MohamedNasheed) September 23, 2018

為保住總統大位，本次大選雅門也窮盡各種手段確保自己勝選，《紐約時報》（The New York Times）報導，他被指控強迫國營事業員工投票給他、在選舉委員會中安插保皇派人士、拘禁異議分子，甚至取消選民投票資格等。

投票日前夕又傳出當地警方以買票名義，不當搜索反對黨位在首都瑪萊（Male）的辦公室，當地警方甚至稱「本次大選充滿不公的說法」根本是有心人士的陰謀。

針對總統雅門將手伸進國家機器、擾亂大選公正性，西方國家也持續關切，美國政府表示可能會對政府官員祭出制裁，歐洲聯盟及聯合國此前也已拒絕派遣觀察員。

索里的競選團隊幹部蒂蒂（Mariya Ahmed Didi，音譯）表示，「雅門總統過去三年不斷摧殘馬爾地夫的民主及憲法，他並沒有被賦予這些權利，現在大部分居民都希望改變現狀。」

(中時電子報)