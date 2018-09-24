川普前軍師巴農：貿易戰將空前之大 讓北京「痛得難以承受」

2018年09月24日 15:38 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

法廣（RFI）中文網24日引據香港《南華早報》22日的報導說，白宮前策略長巴農（Steve Bannon）在接受獨家專訪時說，美國總統川普的戰略就是讓陸美貿易戰「規模史無前例的大」，同時讓北京「痛得難以承受」。

自7月6日以來，陸美貿易戰持續了兩個多月，雙方已經互向對方500億美元的商品徵收了關稅。 與此同時，美國24日對大陸另外2000億美元的商品徵稅。巴農對此表示，過去，關稅都被限於對大約100億至300億美元的進口商品徵稅，但是這次關稅的規模將超過5000億美元，這「打得北京措手不及」。

巴農毫不掩飾地說，川普的目的不僅僅是為了讓大陸放棄其「不公平的貿易行為」，他的終極目的是為了「讓美國重新工業化」，因為製造業是一個國家力量的核心。 巴農也將矛頭指向了「中國製造2025」計畫，稱大陸利用大量的政府支助，來降低其在未來科技上對西方的依賴。

有關北京的對策，巴農分析說，北京依賴「一輪又一輪的對話」來消磨美國懲罰性措施勢頭，但是拖延戰術不會再起作用了。「他們總是想要用戰略對話來拖延。他們從未想到有人真的會這麼做。」

巴農堅信美國會贏得貿易戰，因為已經有很多大陸官員開始利用各種管道將其資金轉移出大陸，投資到舊金山、洛杉磯和曼哈頓的房地產。巴農問：「為什麼中國對資金實施如此多的管制？如果不這麼做，那些資金都將會湧入到曼哈頓市中心。他們想要在美國購買房地產。這表明他們對自己的經濟嚴重缺乏信心。」

另據美國之音（VOA）中文網報導，美國和西方許多分析家指出，現在看來，川普總統越來越認真地採取前軍師巴農的對陸戰略。2017年，巴農在接受美媒採訪時說，「我們正在與中國進行一場經濟戰。美中兩國有一個要在今後25年或30年裡是霸主。假如我們不走（跟大陸開戰）這條路，霸主就會是中國。」巴農接著說，川普的戰略是跟大陸打一場規模空前的貿易戰，使北京疼痛得無法忍受，在不獲勝的情況下不會收兵。

巴農認為，過去幾十年裡大陸占盡了美國的便宜，嚴重損害了美國利益，損害了美國的就業，共和黨奉行經濟民族主義，跟大陸打經濟戰並戰而勝之，是贏得美國選民民心、贏得選舉、擊敗民主黨的不二法門。

(中時 )