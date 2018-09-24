停車在鐵軌上！ 溪湖糖廠整列觀光小火車上遊客看傻眼

銀色小客車大剌剌停在鐵道上，後方觀光小火車上的遊客看傻眼。(謝瓊雲翻攝)

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銀色車子大剌剌停放在鐵軌上，後面的蒸汽小火車僅距離3公尺，機車頭不斷冒出蒸氣、顯見汽笛聲聲急響。(謝瓊雲翻攝)
所有的乘客全都從兩側探出頭來看著這輛汽車，旁邊還有輛雙載的機車騎士也專程停下來看個究竟。(謝瓊雲翻攝)

沒看錯吧！有車子「臥軌」了？詹姓網友凌晨在臉書「爆料公社」社團貼出一則令人看傻眼的貼文，指彰化縣溪湖糖廠周末假日最熱門的觀光小火車，行進中軌道前方竟然停放了一部車輛，整列小火車遊客看傻眼，蒸氣機汽笛一直拉，最後駕駛才姍姍來遲移車。貼文一出讓網友罵翻，直指三寶駕駛、白目。

詹男上傳的三張照片中，23日下午一輛納智傑銀色休旅車大剌剌停放在鐵軌上，後面的蒸汽小火車僅距離3公尺，機車頭不斷冒出蒸氣、顯見汽笛聲聲急響，而所有的乘客全都從兩側探出頭來看著這輛汽車，旁邊還有輛雙載的機車騎士也專程停下來看個究竟。

詹男貼文指出，溪湖糖廠、觀光蒸汽火車。扯爆了，車子直接停在鐵軌上……，氣笛一直拉、停車後還等一下人才出來開走，整車人都在看。

網友紛紛留言罵翻：「垃圾菌」、「有夠誇張」，「想換車嗎？」更有人酸「為何要遮車牌？準備送車主一組大白燈籠掛車頭…」、「這類人還不少咧！這車該不會是直升機登百岳的那位吧！」不過也有網友反應，小火車行駛的鐵軌長滿雜草會令人誤以為是廢棄軌道「雜草長好長滿、以為是荒廢鐵軌不會有火車經過吧！」

台糖中彰區處副理鄭美華說，23日中午11點從溪湖糖廠出發的觀光蒸汽小火車，出發沒多久陳姓司機員就看見前方軌道上有停放車輛，因行駛速度並不快，僅約10至15公里，司機員先行停車、準備下車找汽車車主，同時廣播請遊客不要下車。

鄭美華說，銀色自小客駕駛被找到後，坦承是自外地來，在工地監工。誤以為是廢棄鐵道才會誤停在該處，當面不斷道歉後連忙把車移走，列車行程約受延誤6分鐘。

溪湖分局媽厝派出所副所長蔡清煌表示，當時陳姓司機員多次鳴笛警示後仍無人來開車，因此將車輛停妥後下車尋人，在旁邊一處住宅建案工地找到車主、將車移走。依據陳姓司機員的說明和提供的照片，已連絡上車主、通知到案說明，由於車主人在台北，預計下週三完成筆錄製作後，全案將依《公共危險罪》函送彰化地檢署偵辦。

創建於1919年的溪湖糖廠是全彰化縣境內唯一的糖廠，2002年起不再製糖後轉型為觀光文創園區，周末假日每天遊客至少3000人次，連假期間更加可觀。轉型後推出觀光小火車，最大特色在機車頭及車廂皆有著鮮豔的彩繪塗裝，有「快樂乳牛號」、「彰化地方文化館列車」等主題。從糖廠出發後行駛過去的王功線，至與漢寶線分歧處的濁水站為終點折返，途中會經過歷史悠久的舊濁水溪鐵橋，來回7公里。

(中時 )

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