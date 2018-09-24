台慶不動產：中科生活圈夯、新舊屋皆有所好

2018年09月24日 14:52 中時 盧金足

台中市西屯區幅員廣大，擁有豪宅密度高，也是高總價住宅聚集的7期重畫區。（盧金足攝）

台中市中科、精密機械科技創新園區，以及台中工業等3大工業園區，產業人口10多萬人，也是支撐房市交易的主力。（盧金足攝）

台慶不動產盤點台中市房地產交易熱區，根據實價登錄資料，統計2018年1-7月台中市熱門交易前3名行政區，分別為北屯區、西屯區與北區，其中北屯區與西屯區電梯住宅占7到8成，新舊屋皆有所好，西屯的中科生活圈，因區域大量就業人口，住宅需求增加，北區屋齡20年以上交易高達7成，小宅也熱銷。

台慶不動產台中水湳經貿加盟店店長林威志表示，北屯區5年內新屋交易占4成，尤以10期重畫區交易穩健，北屯區主要生活圈距離台中市中心不遠，重畫區部分房價相對市區平實。

林威志指出，北屯區域新屋房價落差，常受到路段與建商品牌的影響，區域中古屋也是熱門的交易產品，優勢為房價較低、公設比低以及地段多在舊有商圈，生活消費機能方便。

西屯區幅員廣大，市區有豪宅密度高，也是高總價住宅聚集的7期重畫區，往西有中科、台中市精密機械科技創新園區，以及台中工業等3大工業園區，還有榮總、澄清醫院與東海大學等，促進區域大量就業人口，住宅需求增加。

有巢氏房屋中科福科加盟店店長黃仁佑說，以2018年前7個月交易量與產品類型分析，中古屋明顯熱銷，中古屋以首購族或低總價購屋者為主，新舊社區皆能滿足產業園區內高、中、低階員工，大型醫療中心的醫療人員或大學的教職人員等區域購屋的需求。

此外，台慶不動產指出，北區20年以上中古屋交易占7成 其中有4成為15坪內的小宅，北區幅員僅大於中區，今年住宅交易以屋齡20年以上居多，其中還有約4成都是小宅。

永慶不動產台中公園爵聖加盟店店長郭誌蘭強調，北區生活機能完善，食、衣、住、行、育、樂兼備，今年交易不少套房、小宅的物件，主要因素為北區有許多優質的學校，以及大型醫療中心，吸引學區設籍、學生住宿收租置產以及銀髮族居住等需求。

(中時 )