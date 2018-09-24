中秋吃月餅、烤肉把握原則 營養師教你聰明吃不怕胖

2018年09月24日 14:52 中時 柯宗緯

中秋節是否擔心會胖了一圈，月餅、烤肉都是高熱量，林口長庚醫院營養師朱偉菁表示，像是吃一塊鳳梨酥，等同吃一碗飯，想要消耗熱量等走路1.5小時。而烤肉的話容易缺乏纖維的攝取，建議選擇低脂肉類、高纖食材，她提供幾項聰明吃法提供大眾參考，不用擔心發胖。

朱偉菁指出，月餅含高油，高糖，高熱量食用時需節制，以相同重量而言，鳳梨酥的熱量最高，50g重約有242kcal，相當快吃了1碗飯(280大卡)的熱量，但是飽足感卻沒有吃1碗飯來的多，甚至1天不只吃1個，然而若想要消耗這1個月餅，以60公斤成人來說，需走路(4公里/hr) 1.5小時，因此若怕過了這中秋佳節，而增加身體負擔，請保握幾項原則。

她建議，月餅減少份量跟別人分享，將月餅切成約1/4~1/8小塊，多跟親朋好友分享，也可多吃到不同口味，建議可搭配茶葉或無糖綠茶清爽又解膩。另外，減少正餐飯量和油量，可將飯量減半並減少烹調用油，以煎、炒、炸改成蒸、滷、川燙等，避免因多吃月餅，額外增加熱量，導致血脂肪及體重的增加。

至於中秋節烤肉已成為全民運動，她提及，選擇低脂肉類，烤肉中常會烤香腸、五花肉、雞翅膀、牛小排等，這些屬於高油脂肉品，容易造成膽固醇的增加，建議可換成低脂肉品如里肌肉、雞胸肉、海鮮(烤魚、蛤蜊)等。

她也建議選擇高纖食材，可選擇韓式吃法，如生菜、蒜、青辣椒等包肉來取代麵包包肉，主食可選擇玉米、地瓜等取代米血、糯米腸，並可多烤高纖青菜如筊白筍、青椒、玉米筍、香菇、金針菇等，不僅增加纖維攝取量，也能解除烤肉的油膩感。

另外烤肉以新鮮食材為主，加工食品如黑輪、香腸、臘肉等不僅添加了很多化學物質之外，裡面包含了許多隱藏的油脂或鹽份，建議以新鮮天然食物為主。

烤肉也盡量把握「先燙後烤」原則，建議可以先將肉品等用滾水燙約7~8分熟後再烤，不僅可縮短烤肉時間，也可減少烤焦及致癌物的生成。另也可以自製醬料或稀釋烤肉醬，多使用天然食材蔥、薑、蒜、檸檬、白蘿蔔泥、迷迭香等香料和日式醬油調製或將市售烤肉醬加水1:1稀釋，清爽又可降低鹽份攝取。

(中時 )