高雄》韓國瑜為何要提一堆誇張政見？他解析打破盲點

2018年09月24日 14:50 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜提出在愛河打造「愛情摩天輪」的構想，被認為是天馬行空、不認真的想法。此外，為了要解決高雄將近3千億的負債，韓也提議將太平島股票上市，開發石油跟礦產，解決高雄的債務。對於韓國瑜政見，有些人抱持懷疑態度，有名網友分析韓國瑜提出這些誇張政見的原因，引來許多網友認同。

有名自稱是韓國瑜粉絲的網友在PTT貼出「為什麼韓國瑜要提一堆誇張的政見？」一文，並分析韓國瑜提出比較超現實的四個政見，包括一、愛情摩天輪；二、旗津蓋賭場；三、蓋迪士尼；四、太平島挖石油。他說既然這些政見都這麼超現實，為什麼韓國瑜還要這樣玩呢？「原因很簡單：因為落後者要的是媒體曝光度」。

該網友指出，若在一開始就大幅落後幾乎穩輸的地方要拚逆轉勝穩扎穩打的選戰打法幾乎是必死無疑，他說陳其邁提出一些工業4.0、AI這種政見幾乎沒有曝光度，韓國瑜這些超現實政見的能見度卻是陳其邁政見的10倍以上。該網友分析，韓國瑜那些超現實的政見要的就是讓媒體、讓普羅大眾、讓高雄的選民知道有韓國瑜這號人物，選戰才有辦法繼續打下去，否則在這種一開始就大幅落後的地方選直接投降就好。

「台灣的選舉候選人所提出的政見是其中最不重要的一個條件，會因為政見而決定要投誰的人數是很少很少的」。該網友說台灣的選舉勝負決定在：候選人的魅力(包含外型、口才)、之前的政績、跟媒體的關係公關能力好不好、所屬政黨顏色、大環境(中央執政好不好)、候選人本身的意識形態、道德操守，而政見是其中最不重要的一個條件。

國民黨高雄市長參選人韓國瑜，日前在行動中常會中公佈八不政策與十大支票，裡面並沒有太平島、賭場這些東西。該網友認為，這些政見只是韓為了要爭取曝光度拿到話語權的手段而已，從一開始他就沒有要去兌現這些超現實政見。

對此，網友則表示「所以啊！一開始陳其邁冷處理對韓就走錯開局了」、「目前最佳解釋就是個人魅力的不同」、「政見能實現一半對政客就是超常發揮」、「我只是覺得臺灣選舉看候選人政見的選民實在是很天真」、「如果韓同樣要提AI智慧城市一樣也會比陳其邁說的好太多」、「高雄真的也只有韓才有機會打破局面」、「炒話題啊因為太多人不知道他了」。

(中時電子報)