台灣人的愛心又滿又好！ 驟逝文旦老農的文旦三天完售

2018年09月24日 14:50 中時 周麗蘭

劉招男（右）3天前到林照雄的家，屋內還是崁坑滿谷的文旦，左為遺孀唐美秀。（周麗蘭攝）

嘉義高中的退休老師與家人專程來採買兩趟。（周麗蘭攝）

台灣人的善心一直都在！古坑鄉79歲文旦老農林照雄驟逝，留下2萬多斤文旦沒賣出，待援消息曝光後，電話下單、現場買文旦的民眾蜂擁而出，連在英國的民眾看到網路消息也伸援手，三天內達成不可能的完售任務，大陸籍配偶唐美秀說「真的太謝謝大家！」

79歲文旦老農林照雄在古坑鄉種40多年文旦，種植第3年他鼓勵家住斗六、當兵結識的拜把兄弟劉招男也種，兩人相知相惜、相互切磋40多年，每年文旦收成後互訪。

今年7月多林照雄才到斗六看劉招男，劉招男4天前回訪赫見林的家裡堆滿柚子都沒賣，才知拜把兄弟一個月前過世，更令他著急的是，距離過節只剩3天，2萬多斤文旦柚沒賣出幾顆。

林照雄的大陸籍遺孀唐美秀告訴劉，老公突然過世，她也不知道要賣給誰，想找他幫忙卻沒有電話，一直在等他來。

劉招男立刻求助記者幫忙散播訊息，能賣多少算多少，因為結拜兄弟還有個就讀高三的女兒要栽培。

「老文旦農驟逝3萬斤文旦待認購」消息在網路、Line群組散播開來，幾小時候愛心訂單如雪片飛來，唐秀美說，她每接一通電話都有好多通插播，很多未接聽電話，雲林縣政府買了3000斤，國民黨縣長參選人張麗善也來直播幫忙賣。

唐美秀說，張麗善帶來的婦女朋友還幫忙裝箱、招呼、收錢，讓毫無頭緒的她感到溫暖，女兒的母校斗六高中老師、家長也來買，這次如果沒有大家幫忙，她不知如何是好。

嘉義高中退休的蔡老師、游老師跑兩趟來買，蔡老師也說「台灣人真的很有愛心！」唐美秀表示，大多數人都是自行來扛貨，幾乎一天內就出清，對打電話來幫忙的人很不好意思，希望明年繼續捧場。

(中時 )