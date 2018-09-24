一片麵包可能比一包洋芋片還鹹

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你把麵包當做每天的早餐嗎？英國一個健康團體針對當地294種市售麵包進行含鹽量檢測，竟發現超過四分之一的麵包跟洋芋片一樣鹹。

英國的「鹽與健康共識行動組織（Consensus Action on Salt and Health）」針對超級市場、連鎖及獨立麵包店的麵包進行檢測，發現在高達28％的麵包產品中，每一片麵包的含鹽量竟與一包洋芋片相同，甚至超出許多。

調查發現，在不同品項麵包中的含鹽量也有相當大的差異，如最鹹麵包的含鹽量是最不鹹麵包的4倍。英國衛生部指出，麵包是每人每天攝取鹽分的最大來源，約佔英國人每天鹽攝取量的18％。

有非常大量的鹽隱藏在每天常吃的食物中，例如麵包，這會使成人和孩童的血壓升高，鹽與健康共識行動組織主席麥葛瑞格（Graham MacGregor）指出。

如同英國的市場現況，台灣大多數超級市場、麵包店的麵包也沒有標示營養成分。董氏基金會調查發現，兩片半白吐司超過600毫克的鈉，在缺乏營養標示情形下，董氏基金會營養組主任許惠玉建議消費者儘量選擇雜糧類麵包，雖然鈉含量高，但可攝取鉀、纖維、植化素等其他營養素。

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(中時電子報)

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