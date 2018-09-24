拓展日本客 野柳女王頭日本JR銚子車站亮相！

野柳地質公園（新空間國際股份有限公司）9月率領產、官、學代表團前往日本考察，與交通部觀光局長周永暉一起前往JR銚子車站參觀。（野柳地質公園提供）

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日本JR銚子車站內貼有野柳地質公園的宣傳廣告。（野柳地質公園提供）
拓展日本客 野柳女王頭日本JR銚子車站亮相！

野柳地質公園（新空間國際股份有限公司）9月率領產、官、學代表團前往日本考察，與交通部觀光局長周永暉一起前往JR銚子車站參觀，車站內貼有野柳地質公園地貼及看板宣傳廣告，透過不同的宣傳方式，讓日本民眾更加了解台灣之美。

考察團由交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（北觀處）副處長金玉珍、北觀處管理課長李茂全、台灣地質公園學會理事長、台大地理環境資源系教授林俊全、師大地理學系主任蘇淑娟、師大地理學系教授王文誠、東華大學自然資源與環境學系教授兼總務長劉瑩三、新空間團隊等組成。

周永暉表示，透過地質公園連結的方式非常好，希望透過這樣的方式讓日本民眾及到日本的觀光客可以看到台灣，地質公園是重要的國際品牌，透過地質公園連結、透過鐵道連結等串聯起來。

另外，周永暉也提到，地貼的材質、成本較高，因此要求高品質製作，地貼宣傳方式再搭配牆面廣告宣傳，未來當然也希望有火車彩繪的方式，火車移動式宣傳，從一個車站延伸為數十個車站，善用日本的鐵道進行宣傳，讓更多人看見台灣。

據悉，野柳地質公園擁有千萬年形成的蕈狀岩、豆腐岩、壺穴及半面山等地質奇景，且以女王頭聞名世界令人讚嘆，曾獲CNN及國家地理雜誌介紹及推薦，每年造訪遊客約250萬至330萬人次，其中80％為國際旅客，是台灣重要的國際觀光景點。

野柳地質公園總經理楊景謙指出，野柳地質公園2017年遊客250萬人次，國內遊客占20％、國際遊客占80％；另外，日本每年約有180萬人次到台灣旅遊，其中僅約5％會到野柳參觀，期盼透過這樣的宣傳方式，讓更多的日本民眾了解野柳之美。

(中時 )

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