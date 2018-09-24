首場大型戶外造勢國慶發動 丁守中將辦國旗派對

2018年09月24日 15:18 中時電子報 綜合報導

為拉抬人氣，積極鞏固選情，國民黨台北市長參選人丁守中計畫將於雙十國慶前後發起國旗派對活動，也將是丁守中第一場戶外大型造勢。配合十月國慶氣氛，接下來即將登場的丁守中公車景選廣告也會有大面國旗意象出現。至於競選總部與強調文創意象的台北生活館也預計十月中旬前開始運作。

另針對太陽花學運領袖林飛帆與台北市長柯文哲因兩岸一家親出現口角，柯文哲自稱他是比較務實處理台灣面對的問題，而不是用欺騙。丁守中則說，台獨人士經常給人家戴紅帽子，扣上賣台集團的名號，但大家都知道，兩岸關係要和好，台灣經濟才會更好。

今天是中秋節，丁守中一早就到五分埔福德宮出席三獻禮祝壽聖典，同時焚香祝禱祈求國泰民安。他受訪時作了以上表示。包括市議員陳永德、戴錫欽、王鴻薇、議員參選人徐巧芯、王正德也都出席活動並一同拜票，選戰氣氛熱烈。

選戰進入倒數兩個月，丁守中陣營規畫10月中旬前將陸續成立競選總部、台北未來館和舉辦國旗派對。尤其國慶日前後舉辦的國旗派對不但是第一場戶外造勢活動，更計畫跟黨中央、台北市黨部共同舉行。

丁守中也說，競選團隊先前早就發起熱愛國旗相關運動，希望民眾支持中華民國，用廣插國旗方式為國家慶生；熱愛中華民國、心中有國旗，更是重要的事情。

(中時電子報)