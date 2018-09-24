姐妹雙姝入圍金鐘 詹怡宜不強求得獎

詹怡宜與妹妹詹怡嘉同時入圍金鐘。（圖片提供：TVBS）

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詹怡宜主持TVBS《一步一腳印‧發現新台灣》入圍「人文紀實節目主持人獎」，妹妹詹怡嘉主持廣播節目《愛的故事》，也同步入圍廣播金鐘獎的「流行音樂節目獎」，對此她開心說：「我們都曾分別入圍過金鐘獎，但今年是第一次姊妹同時入圍。」便把這好消息跟媽媽分享。

詹怡宜主持專題節目《一步一腳印‧發現新台灣》，透過挖掘小人物的故事，發揚人性的光輝。而詹怡嘉是歌手也是非非藝術團隊的指揮與藝術總監，除了在校園授課，也在廣播電台擔任主持人。有趣的是，妹妹詹怡嘉的音樂節目《愛的故事》，同樣也是強調感情交流和人生故事，並透過音樂，傳達人與人之間難以言喻的情愫。

妹妹詹怡嘉表示，「如果要送一首歌給姊姊，我會選擇美國作曲家卡洛爾‧金(Carole King)的《你擁有的朋友》You’ve got  a friend.這首歌。」她也說，人生一路走來，姊姊亦師亦友，在低潮時提供力量、在成功時共享喜悅。也就是這樣的姊妹情誼，讓兩人在做節目時，都希望把這樣的能量散播出去，為社會帶來更多正向的影響。

詹怡宜從小課業表現突出、成為詹怡嘉的模範，「姊姊從小在學校很有名，綽號是3-1-1(與詹怡宜諧音)，我上學的時候，就被大家叫3-1-2。」兩姊妹都在音樂的陶冶中成長，從小學鋼琴的詹怡宜，高中畢業那年曾一度考慮就讀音樂系。兩年後，詹怡嘉聽從了父母的建議，決定潛心學習音樂，而後以第一名的資格從師大音樂系畢業，自此打開人生的音樂道路，更赴美留學獲得伊斯曼音樂學院（Eastman School of Music）聲樂演唱碩士。兩姊妹同時入圍金鐘獎，詹媽媽更是開心，詹怡宜說：「得不得獎，倒沒什麼緊張。我想我們兩個都一樣，入圍就很高興了。得不得獎不強求，沒得也就不失望。」

(中時 )

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