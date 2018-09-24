百大DJ票選最佳歌手 柯智棠、吳汶芳、Lulu榮獲前3名

2018年09月24日 15:46 中時 蕭雅玲

柯智棠獲百大DJ票選第一名歌手。（圖片提供：三立）

吳汶芳清新形象私下喜愛嘻哈音樂。（圖片提供：三立）

第53屆廣播金鐘獎即將在本週六（29日）登場，主辦單位去年在典禮中找來DJ劉玉麟、林書煒、徐哲緯、阿達、吳瑪麗等人與網紅團體「Wackyboy反骨男孩」大受好評，今年也再度邀請廣播DJ們一起參與表演外，也透過全台灣171家電台DJ參與票選，票選結果由柯智棠、吳汶芳、Lulu黃路梓茵，被廣播人看好奪得前3名，並將登上廣播金鐘舞台演唱。

這次被百大DJ看好的3位歌手都屬於多才多藝型，柯智棠在眾DJ票選得第一，笑說很意外也很開心，因為在上電台通告訪問時，便時常接收到很多DJ們說很喜歡他做的音樂，但他認為其他音樂人做的音樂也都很棒，剛出第二張專輯的他，從開始聽音樂以來就喜歡的搖滾樂元素的歌，這回也嘗試創作出與第一張偏民謠的風格滿不一樣，也算是小小的突破。

吳汶芳對自己能獲百大DJ的寵愛獲得第二名有些受寵若驚，「因為只要電台在播放我的歌時，我的朋友都會第一時間傳聲音訊息來，問我這是不是我的新歌等等的。」有歌迷告訴她，聽他的歌很療癒會好睡，這回經專業DJ的認證，讓吳汶芳有備受肯定的感覺。平時給予人清新感覺的她，私下喜愛唱亂玩Rap，未來有機會也想挑戰不同音樂曲風。加上最近看了「那吾克熱」的快嘴說唱演出，自嘲希望哪天她嘗試時不要唱成數來寶就好。

Lulu是這次百大DJ票選前三名中的異類，她活潑個性，在主持與唱歌都有一定風格表現，對於獲得第三名殊榮時，她笑說是嚇了300大跳，「天呀！怎麼可能，簡直可用『嚇瘋』來形容。」她覺得這次在眾多歌手中脫穎而出，可能是DJ覺得市場上需要她這種歡樂風格的人來綜合一下，這次她的專輯風格多元也很童話，在台灣音樂市場可能比較忠於自我，也比較特別，她甚至覺得「可能是我好相處」才受到喜愛。經過眾DJ的洗禮，讓她對未來的音樂之路更有信心，這心情就如同被金曲獎肯定一樣，對未來樂風走向，Lulu最想詮釋甜甜的下午茶式的小情歌，她笑說：「我可唱不出大悲大喜、天崩地裂的那種情歌！」

(中時 )