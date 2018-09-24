體操》俞智贏＋翁士航 步步打造唐嘉鴻

2018年09月24日 16:13 中時電子報 黃邱倫 、 陳筱琳 ／專訪 ／專訪

亞運金牌國手唐嘉鴻接受中時電子報專訪，分享體操路上的點滴。

體操好手唐嘉鴻苦練多年，終於在2018雅加達亞運體操男子個人項目一舉摘下1金1銀，站上個人運動生涯另一個巔峰，不過前方還有更多高山等著他征服，他就讀的台灣師範大學運動競技系系主任俞智贏，以及翁士航兩位老師、教練，將持續陪著他做好準備，期許創造更多佳績。

俞智贏擔任過國家體操隊執行教練，翁士航則是從選手身分退下，轉型成教練，目前是台師大運動競技系講師，兩人可以說是唐嘉鴻揮別傷痛、重新找回體操實力的幕後推手，對於唐嘉鴻之後的規劃，兩位老師也有了底。

俞智贏透露，今年剩下的時間，會先以10月世錦賽為目標，明年則以世界盃單項錦標賽爭取奧運積分為主，「我們所有規劃都是以把嘉鴻送到奧運會舞台為前提，並計畫再強化他在單槓和地板的動作，針對兩個面向設計新動作。」

一路幫唐嘉鴻復健、調整狀態的翁士航，或許有過選手經驗，更能體會唐嘉鴻會遇到困難，成了現在唐嘉鴻最信任的人之一，翁士航說：「教練或許只是兩個字，但可以做得卻更深，我想我能帶給嘉鴻的，是我了解競技體操，知道如何幫他訓練、復健及修復，提供一般訓練之外更深刻的東西，所以讓他信任我。」

翁士航補充，由於之前受過傷，唐嘉鴻目前只發揮了30％的潛力，只能做到三個項目，以他的能力、實力，個人全能要到85%沒問題，也看好未來5到8年唐嘉鴻會是國內最好的體操選手，「2020東京奧運是個階段，還不是最終目標，現在是要選擇性比賽，讓他以賽代訓、發揮更多，現在要有更嚴密的安排，不要扼殺了現在累積下來的發展。」

俞智贏補充，不讓嘉鴻再次受傷，也是他們努力的目標，「學校有運動傷害防護科系的專業人才，嘉鴻的的父母也全力幫助，重點是內在的訓練科學，何時該加強體能、何時要加強心理、何時得加強技術，每個階段都有不同目標設定，科學訓練才是避免傷害的重點。」

(中時電子報)