六成民眾反對蓋深澳電廠 環團勸民進黨「回頭是岸」

環團呼籲政府順應民意，撤回興建深澳電廠決議。圖／報系資料照

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旺旺中時媒體集團最新民調顯示，高達63.2％的北北基民眾反對興建深澳電廠，70.1％的民眾不願投票給支持深澳電廠的候選人。環團對此民調結果認為，政治人物應「回頭是岸」，趁著還沒動工儘速撤案、順應民意，否則不僅是會有空污等問題，對大選選情也會十分不利。環保署則表示因環評已通過，是否興建則由經濟部決定。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，期望執政黨能「回頭是岸」，既然已經有強大民意表示反對，就應該趁著還沒興建主動撤案，不要硬撐到最後，對選情也會十分不利。加上目前能源足夠，老百姓覺得沒必要，「何必蓋一個人民不喜歡的東西拖垮選情？」

綠色和平能源專案主任張凱婷則說，政府應該重視深澳電廠會帶來的污染事實，在沒有做好妥善完整的評估就讓興建案通過，只會帶來嚴重後果。她認為政府應該傾聽百姓民意，大眾反對聲浪已如此明確，候選人更應該明確表態反對興建，而不是含糊帶過。

蔡雅瀅與張凱婷都認為政府應將興建深澳電廠的經費挪至發展再生能源，且應大力推廣節電。蔡雅瀅舉例，台灣位處板塊交界處，有豐富的地熱資源，過去海洋大學曾有報告指出地熱潛能相當於65座核電廠，能源潛力甚高。

蔡雅瀅認為，政府可將節電標準納入法規中，並思考如何引導產業轉型、不要耗用過多能源，可透過縣市評比，向節電的模範縣市學習。張凱婷也說，政府可訂定地方自治條例節電。

環保署主任秘書蔡鴻德表示，由於目前深澳電廠的環評已通過，因此是否興建則由經濟部做決定，未來若順利興建的話，環保署也會盡力把關。

(中時 )

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