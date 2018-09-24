F-35來了！澳自信可在亞太起碼維持10年空優

澳洲皇家空軍的F-35戰機。（洛克希德馬丁）

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中時電子報
澳洲皇家空軍F-35駕駛在美受訓

澳洲大砸170億美元（約5,210億台幣），採購了72架美國F-35戰機，而在3個月內，坎培拉將陸續接收首批戰機。坎培拉表示，目前將部署的F-35戰力，讓澳洲面對敵方，起碼可以維持10年，甚是更久的空中優勢。

據《澳洲人報》（The Australian）24日報導，無論F-35是世上最強的戰機，還是最昂貴的賠錢貨，總之它就要來了。

一切有關費用和戰力的激辯，都將隨著新機到來而漸趨平息。12月11日，澳洲皇家空軍將讓率先接收的兩架F-35在紐卡索（Newcastle）附近的威廉鎮空軍基地（Williamtown air base）亮相。而在2023年以前，澳洲皇家空軍將全數接收採購的「閃電II」戰機。

而對世界各地的美國盟國來說，採購F-35是個充滿未知數的大膽豪賭。它們希望，能靠這款戰機的隱形戰力，還有先進的航空電子設備，來因應中俄推陳出新的技術。

長久以來，澳洲一直靠空優技術來維持在亞太的戰略優勢，因此對坎培拉來說，這場豪賭值回票價是很重要的。

報導指出，隨著北京崛起，解放軍也快馬加鞭現代化。而它的戰略信條在於，轉移以陸上為主的國防重心，讓解放軍能超越南海，向太平洋和印度洋投射力量。儘管北京的長期戰略優先要務並不明確，但顯然它了解自身在太平洋更自信的角色。解放軍2012年打造了第一艘自製航母，在戰機的隱形技術上也有大幅進展。

而F-35是多功能戰機，意味它能打擊陸上與海上目標，並能進行空戰，同時它也是澳洲第一款隱形戰機。

(中時電子報)

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