10／1截止收購 每公斤5元！ 快把小花蔓澤蘭交出來

2018年09月24日 16:47 中時 謝瓊雲

今年小花蔓澤蘭收購還剩下9／25、10／1最後兩天。(謝瓊雲翻攝)

有綠色植物殺手、綠癌之稱的小花蔓澤蘭，生長蔓延迅速、且具向光性，被攀附迅速纏繞後的樹木將難以倖存。(謝瓊雲翻攝)

即使未攀藤、只在地面蔓延，小花蔓澤蘭生長之處密集到滿地無花、毫無其他植株、植被容身的生長空間。(謝瓊雲翻攝)

林務局南投林區管理處在今年9月3日開始辦理小花蔓澤蘭收購作業，以每公斤收購價格為5元、預計收購30公噸，因民眾參與踴躍，10月1日即將截止收購，南投林管處呼籲大家把握最後一周的時間，一起鏟除綠癌、愛台灣！收購時間為明（25）日、與10月01日，上午8:30至11:30、下午13:30至16:30止。

南投林管處處長李炎壽表示，小花蔓澤蘭等外來入侵種，對台灣的自然生態及經濟造成極大損失，已嚴重危害臺灣生態環境及生物多樣性；小花蔓澤蘭的開花期，為每年10月以後，因此防除最佳時機就是每年開花期前夕的9、10月。

李炎壽說，小花蔓澤蘭繁殖能力超強，特性是具向光性、蔓延速度驚人，被攀附纏繞上的植物、樹木，寄主就會因為光合作用受阻，缺少養分逐漸枯死，所以必須經年持續進行防治，才能杜絕它危害自然生態。

南投林管處呼籲，如在野外發現小花蔓澤蘭的蹤跡，務必連根拔起、放入塑膠袋內，千萬不能隨便棄置，避免植株萌芽再生，維護大家所賴以生存的環境，讓台灣自然生態更加美好！今年彰化縣計畫收購點在竹山工作站田中分站，電話：04-8742620地址：彰化縣田中鎮中南路二段125號。

(中時 )