10／1截止收購 每公斤5元！ 快把小花蔓澤蘭交出來

小花蔓澤蘭收購價每公斤為5元。(謝瓊雲翻攝)

友善列印
中時
今年小花蔓澤蘭收購還剩下9／25、10／1最後兩天。(謝瓊雲翻攝)
有綠色植物殺手、綠癌之稱的小花蔓澤蘭，生長蔓延迅速、且具向光性，被攀附迅速纏繞後的樹木將難以倖存。(謝瓊雲翻攝)
即使未攀藤、只在地面蔓延，小花蔓澤蘭生長之處密集到滿地無花、毫無其他植株、植被容身的生長空間。(謝瓊雲翻攝)

林務局南投林區管理處在今年9月3日開始辦理小花蔓澤蘭收購作業，以每公斤收購價格為5元、預計收購30公噸，因民眾參與踴躍，10月1日即將截止收購，南投林管處呼籲大家把握最後一周的時間，一起鏟除綠癌、愛台灣！收購時間為明（25）日、與10月01日，上午8:30至11:30、下午13:30至16:30止。

南投林管處處長李炎壽表示，小花蔓澤蘭等外來入侵種，對台灣的自然生態及經濟造成極大損失，已嚴重危害臺灣生態環境及生物多樣性；小花蔓澤蘭的開花期，為每年10月以後，因此防除最佳時機就是每年開花期前夕的9、10月。

李炎壽說，小花蔓澤蘭繁殖能力超強，特性是具向光性、蔓延速度驚人，被攀附纏繞上的植物、樹木，寄主就會因為光合作用受阻，缺少養分逐漸枯死，所以必須經年持續進行防治，才能杜絕它危害自然生態。

南投林管處呼籲，如在野外發現小花蔓澤蘭的蹤跡，務必連根拔起、放入塑膠袋內，千萬不能隨便棄置，避免植株萌芽再生，維護大家所賴以生存的環境，讓台灣自然生態更加美好！今年彰化縣計畫收購點在竹山工作站田中分站，電話：04-8742620地址：彰化縣田中鎮中南路二段125號。

(中時 )

海光宮中秋博餅賽 上千人擲骰拚… 受東北風影響 全台11縣市發布豪…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。