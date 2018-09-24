吳秀波爆差25歲婚外情！小三揭5人行 怒譙：永遠恨你

2018年09月24日 16:53 中時電子報 周郁蘋 ／綜合報導 ／綜合報導

陳昱霖全文。（圖／取材自搜狐娛樂微博）

陳昱霖全文。（圖／取材自搜狐娛樂微博）

大陸男星吳秀波以電影《北京遇上西雅圖》、電視劇《軍師聯盟》在台打開知名度，不過50歲的吳秀波卻被小25歲的女演員陳昱霖在網路上指控，和吳秀波有長達7年地下情，卻被無情拋棄，期間吳秀波還與兩位女性存在情侶關係，陳昱霖並控訴遭吳秀波「動手」，陳昱霖絕望寫下：「我不可能放下，永遠恨你！」

「帥大叔」吳秀波演技精湛，還擁一張俊俏顏值，不過對私生活低調的他，今卻爆出不倫風波，根據《新浪娛樂》報導，女星陳昱霖在微信指控，和吳秀波有長達7年地下情，為男方放棄演藝事業，「你說我們一輩子都不會分開，狗年生兩個孩子，可是還不到狗年的時候，我就毫無徵兆地被你無情拋棄。」

陳昱霖在長文指出，自己陪吳秀波四處拍戲，照顧對方、煮飯、洗衣，在國外也特地下廚為他煮家鄉菜，不過卻指控因查勤被吳秀波「動手」，陳昱霖絕望寫下：「我看透了你的自私跟冷血，我不可能放下，下輩子都不可能原諒你，永遠恨你！」

張芷溪微博全文。（圖／取材自張芷溪微博）

陳昱霖還指控，期間吳秀波還與兩位女性存在情侶關係，其中一位是《軍師聯盟》飾演甄宓的張芷溪，對此，《新浪娛樂》求證吳秀波工作人員，對方掛電話不回應，陳昱霖則表示人在醫院、不便回覆。而張芷溪稍早在微博發文：「大中秋節的謹慎吃瓜，祝當事人幸福，別扯我謝謝，清者自清。」

(中時電子報)