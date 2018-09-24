親子旅遊首選 入住「兆品礁溪」玩樂、美饌一次搞定

2018年09月24日 17:16 中時 徐力剛

兆品礁溪獨家供應餐點「脆皮叉燒」深受饕客喜愛，售價530元＋10％／份。（圖片提供／兆品酒店礁溪）

酒店與積木博物館合作，全新打造特色「泊麗客房Brick Room」主題樓層。（圖片提供／兆品酒店礁溪）

「積木主題」房型使用大量積木製作動物圖案裝飾，創意感十足。（圖片提供／兆品酒店礁溪）

房內配備專屬溫泉浴池，房客可盡情享受沐浴樂趣。（圖片提供／兆品酒店礁溪）

中秋月圓人團圓，親子相聚時光可謂人生一大樂事，宜蘭素有「台北後花園」之稱，交通車程僅需1小時，加上溫泉與特色美食加持，成為北台灣旅遊首選之地。

說到宜蘭美食，「烤鴨」料理可謂實至名歸，兆品酒店礁溪提供美味「脆皮脂香鴨」一鴨兩吃，主廚嚴選重約1公斤宜蘭櫻桃鴨為食材，先以特製醬料醃漬入味，再放入火爐烘烤至鴨皮酥脆，特別採用剪刀取代傳統片鴨手法，希望將鴨肉美味傳遞給消費者，不提供蔥段與甜麵醬等配料，建議直接品嘗原味;另一吃法為「鴨甲粵品粥」或「酸菜燉鴨湯」2選1，使用鴨架久熬粥品風味濃醇，喜愛清爽口感饕客可選擇燉鴨湯，加入酸菜、豆腐製作。

粵菜經典料理「脆皮叉燒」做工繁複，透過「凍、刮、醃、烤、炙、冰」6大工序，考驗主廚料理功力。豬肉先冰「凍」一天，讓油脂部位結凍，再以手工將肉塊外層油脂「刮」至理想厚度，緊接著以秘製叉燒醬進行「醃」漬，再放入烤爐烘「烤」90分鐘，最後裹上糖粒「炙」燒脆皮糖衣、鎖住肉汁。在燈光照射下，叉燒外層晶瑩剔透格外動人，初嘗酥脆外皮帶有甜膩口感，肉質軟嫩不爛，搭配白飯品嘗口感絕佳。

看好親子旅遊市場，餐廳「初食軒」推出晚餐限定「童趣御膳」，內含雞唐揚、炒烏龍麵、玉子燒握壽司、稻禾壽司及可樂餅等美饌;呼應現今流行的蔬食風潮，午、晚餐時段推出「蔬食御膳」定食，主餐以美味散壽司饗客，使用枸杞、蓮藕、小黃瓜、豆皮條等製成，配菜提供山藥味噌燒、和風燉根菜、昆布鮮菇湯等。

夜晚入住「兆品酒店礁溪」度過美好假期，今年第3季試營運的兆品酒店礁溪主打「溫泉」、「童趣積木」2大優勢，搶攻外地旅客商機，平日每晚房價落在5500元、假日6500元左右（含一泊一食）。酒店規劃9種房型，共173間溫泉客房，加上鄰近景點湯圍溝溫泉，坐擁絕佳地理位置，溫泉屬於無色無味碳酸氫鈉泉，沐浴後皮膚更顯滑潤，客房備有獨立浴池，浴池選用印度黑原石砌造，提供旅人舒適享受。

酒店攜手宜蘭「積木博物館」合作，策畫「泊麗客房Brick Room」主題樓層，提供11間「積木主題客房」，房內牆面運用積木堆疊出《諾亞方舟》故事特色動物;入住積木房型賓客，辦理入住手續時將獲得特製「積木主題設計房卡」與「黑色信封」，房客跟隨信封提示進行尋寶遊戲，找尋積木造型抱枕、拖鞋、鑰匙圈、明信片、香皂、橡皮擦等禮品，深受親子族群喜愛。

(中時 )