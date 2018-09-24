IG打卡風潮夯 各大飯店祭出「聯名午茶組」美味又好拍

2018年09月24日 17:18 中時 徐力剛

甜點「草莓千層酥」巧妙結合濃脆花生醬冰淇淋，在口中迸發新滋味，售價239元＋10％。（圖片提供／台中林酒店）

馬可波羅酒廊 × Lipault × JPG 聯名午茶組，售價1080元＋10％／位。（圖片提供／香格里拉台北遠東國際大飯店）

造型甜點「焦糖巧克力覆盆莓慕斯包」逼真造型，成為熱門打卡單品。（圖片提供／香格里拉台北遠東國際大飯店）

近期各大飯店吹起聯名午茶風，台中林酒店、香格里拉台北遠東國際大飯店看準商機，跨界合作推出造型甜點，搶攻年輕族群商機。

台中林酒店林酒廊攜手Häagen-Dazs，加入「濃脆花生醬冰淇淋」與「夏威夷果仁冰淇淋」雙重元素，打造3款全新「聯名款法式午茶」，即日起至12月31日限量供應。其中「草莓千層酥」精選法國進口麵粉與奶油桿製麵皮，拿破崙酥皮經4折4次重複延壓餅皮製作，中間夾入滿滿卡士達內餡，搭配新鮮草莓和濃脆花生醬冰淇淋點綴，外層特有酥脆感充斥口中，甜中帶鹹滋味讓人一試難忘。

另款甜點「焦糖蘋果」使用未上蠟蘋果為食材，放入鍋中與焦糖、奶油熬煮入味，佐以夏威夷果仁冰淇淋妝點，軟嫩果肉入口即化，尾韻帶有淡淡奶油香，喚醒秋冬時節沈睡味蕾。

香格里拉台北遠東國際大飯店不落人後，馬可波羅酒廊聯手潮包品牌 Lipault 及時尚頑童 Jean Paul Gaultier，即日起至10月31日止，推出造型午茶組，打造最新熱門打卡點。

在行政主廚福朗克（Frank Bohdan）領軍下，以Lipault × Jean Paul Gaultier聯名款為發想，透過全新視角演繹甜點，創作具有JPG與瑪丹娜風格的「壞壞惹人愛性感馬甲餅乾」，再將Lipault經典行李箱轉變為「時髦花漾柳橙行李箱蛋糕」，而帶有濃厚法式情懷的甜點「焦糖巧克力覆盆莓慕斯包」，鮮黃色造型搭配滑順慕斯內餡，晉升熱門商品。

(中時 )