南投》縣議員參選人莊惠惠運用巧思創意 注入在地關懷形象

2018年09月24日 18:53 中時 楊樹煌

▲立委馬文君親臨縣議員參選人莊惠惠的競選總部成立大會。（楊樹煌攝）

▲南投縣長林明溱也親臨莊惠惠的競選總部成立大會並在巧思看板合影。（楊樹煌攝）

▲莊惠惠創意巧思的行銷選區內當季盛產的在地水果柑橘等供合影留念。（楊樹煌攝）

隨著選舉日接近，不少參選人的競選總部紛紛成立，草屯地區已有縣長參選人洪國浩及縣議員參選人洪巧娟、莊惠惠成立競選總部，最會掌握電子網路行銷的莊惠惠，聲勢浩大，並有效行銷選區內當季盛產的在地水果，創意巧思被認為是最具關懷在地的形象。

南投縣內最早成立競選總部的應首推南投縣農會理事長也是埔里鎮民代表第二選區的參選人胡嘉宸，早在兩個前就成立競選總部，並有網路LINE群族高達454人，成為最受矚目的參選人；再者就是南投縣長參選人洪國浩，競選總部成立，有國家最高領導人蔡總統前來站台助選。

不過，目前已成立競選總部的，聲勢浩大，人氣又旺的應是草屯鎮籍參選草屯、中寮選區的縣議員參選人莊惠惠，早在一個月前就不斷以電子系統、電子看板網路及LINE訊息，秀出競選總部成立時間地點，並以感性字語，溫馨喊話，邀請大家前往見證她的人生下一戰。

果在競選總部成立時，打著「從草屯出發，在中寮發芽！」不僅匯聚人潮，立委馬文君、縣長林明溱等更親臨站台，而且這位7年級生的莊惠惠，在總部成立大會上還擺出「香蕉噴泉巧克力」與選區內當季盛產水果香蕉、柚子、葡萄與柑橘等，並用草屯的編繩技藝，將1顆顆採自中寮鄉的柚子，做成小巧伴手禮，就是要以「行動見證她是最好的推銷員」，頗具創意巧思。

(中時 )