頑皮世界長頸鹿「霄順」暴斃原因 解剖初判是噎死

頑皮世界長頸鹿「霄順」暴斃原因 解剖初判是噎死。（資料照 莊曜聰翻攝）

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中時電子報

5年多前從台北市立動物園「入贅」到學甲頑皮世界動物園的長頸鹿「霄順」，23日下午驚傳猝死，由於適逢假期遊客眾多，不少人看到「霄順」步出休息區後，突然倒地嘔吐，隨後一動也不動，當場嚇傻。台北市立動物園、頑皮世界今下午解剖遺體，發現氣管、肺部有嘔吐物，初步研判疑噎死，詳細死因還有待進一步釐清。

長頸鹿「霄順」昨吐料後，突然倒地嘔吐，隨後一動也不動，頑皮世界主任李英俊說，「就吐，吐完以後牠就趴下去了，長頸鹿的脖子很長，東西回流的話會堵塞住氣管，可能就這樣就馬上窒息」。今台北市立動物園2名獸醫師及台灣大學獸醫系3名專家與頑皮世界獸醫師等6人團隊，檢視其遺體並解剖，據蘋果日報報導，發現其食道、氣管都有嘔吐物，同時肺部也發現有嘔吐物，因此初步認為進食或反芻時嗆到、異物跑到氣管造成急性休克，繼而死亡。目前團隊也已採集檢體，將會進一步化驗釐清詳細死因。

「霄順」是台北市立動物園長頸鹿菊忠跟長宵生下的第6個孩子，今年約7歲，牠當初來到頑皮世界時身高近3公尺、體重265公斤，現在已經長到4公尺以上，體重也重達600公斤。原定「霄順」跟差9歲的「依依」成佳偶後盼早日有喜，但卻一直還沒有孩子，又在中秋連假突然暴斃，令園方相當錯愕不捨。

(中時電子報)

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