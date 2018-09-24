浩鼎案外案！經濟部前次長楊世緘被控低賣持股自肥

浩鼎案外案！經濟部前次長楊世緘被控低賣持股自肥。（示意圖/本報資料照）

友善列印
中時

浩鼎案案外案！前政務委員、國策顧問楊世緘被控將其管理「全球策略創投基金」（GSI蓋曼）的4000張浩鼎股票，以每股40元低價全數轉讓給楊另主導的GSI薩摩亞公司承接，疑「左手轉右手」、「低賣自肥」。台北地檢署認為楊處分浩鼎股票前曾向股東會報告，且賣浩鼎股票有獲利，沒有背信犯意，將楊不起訴。

楊在國民黨執政時，曾任經濟部次長、行政院政務委員、總統府國策顧問，國民黨在野後轉換跑道成立創投公司，掌握數億基金。浩鼎案爆發時，楊的薩摩亞全球策略創投基金，被爆料是浩鼎第6大股東，引發議論，藍營人士質疑國民黨遭楊坑殺，綠營則懷疑涉內線交易。

浩鼎案爆發期間，楊被股東告發，楊身兼英屬蓋曼群島全球策略創投公司（GSI蓋曼）、全球策略投資顧問公司（GSIM）負責人，GSI蓋曼2009年9月至2011年1月購進浩鼎股票4000張，明知2012年9月至10月，浩鼎在盤商交易價為每股52至73元間，卻於2012年10月5日以每股40元全數轉讓給楊的GSI薩摩亞公司。另楊成立GSEI公司，以美金500萬投資TWINCREEKS公司，將投資虧損列在GSI蓋曼帳上。

楊辯稱40元出售浩鼎股票已達預期獲利，售股前曾報告股東會、董事會，因太陽能市場價格下跌，致投資TWINCREEKS公司虧損，事後股東不願繼續投資，沒有背信。

檢方認為，盤商報價並非實際交易價格，無法認定40元為低價，楊售股前曾徵詢GSI蓋曼原股東是否加入新創投繼續持有浩鼎股票，另依北院民事判決，楊將TWINCREEKS虧損認列GSI蓋曼帳上，難認背信，依罪嫌不足，不起訴楊。

(中時 )

苗栗好望角焚草釀大火 警消疏散… 噁爛男索吻不成嗆擄少女 父怒PO…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。