浩鼎案外案！經濟部前次長楊世緘被控低賣持股自肥

2018年09月24日 18:03 中時 陳志賢

浩鼎案案外案！前政務委員、國策顧問楊世緘被控將其管理「全球策略創投基金」（GSI蓋曼）的4000張浩鼎股票，以每股40元低價全數轉讓給楊另主導的GSI薩摩亞公司承接，疑「左手轉右手」、「低賣自肥」。台北地檢署認為楊處分浩鼎股票前曾向股東會報告，且賣浩鼎股票有獲利，沒有背信犯意，將楊不起訴。

楊在國民黨執政時，曾任經濟部次長、行政院政務委員、總統府國策顧問，國民黨在野後轉換跑道成立創投公司，掌握數億基金。浩鼎案爆發時，楊的薩摩亞全球策略創投基金，被爆料是浩鼎第6大股東，引發議論，藍營人士質疑國民黨遭楊坑殺，綠營則懷疑涉內線交易。

浩鼎案爆發期間，楊被股東告發，楊身兼英屬蓋曼群島全球策略創投公司（GSI蓋曼）、全球策略投資顧問公司（GSIM）負責人，GSI蓋曼2009年9月至2011年1月購進浩鼎股票4000張，明知2012年9月至10月，浩鼎在盤商交易價為每股52至73元間，卻於2012年10月5日以每股40元全數轉讓給楊的GSI薩摩亞公司。另楊成立GSEI公司，以美金500萬投資TWINCREEKS公司，將投資虧損列在GSI蓋曼帳上。

楊辯稱40元出售浩鼎股票已達預期獲利，售股前曾報告股東會、董事會，因太陽能市場價格下跌，致投資TWINCREEKS公司虧損，事後股東不願繼續投資，沒有背信。

檢方認為，盤商報價並非實際交易價格，無法認定40元為低價，楊售股前曾徵詢GSI蓋曼原股東是否加入新創投繼續持有浩鼎股票，另依北院民事判決，楊將TWINCREEKS虧損認列GSI蓋曼帳上，難認背信，依罪嫌不足，不起訴楊。

(中時 )