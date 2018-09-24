俄國喀琅施塔得號柴電潛艦下水 號稱水下隱形

2018年09月24日 17:50 中時電子報 江飛宇

俄羅斯海軍最新的677型柴電潛艇(北約稱為拉達級Lada-class)「喀琅施塔得號」(Kronstadt，舷號B-586)在9月20日於聖彼得堡的海軍部造船廠隆重下水，這是著名的877型柴潛(北約稱為基洛級,Kilo-class)的後繼型，具有絕氣密推進系統(AIP)，其靜音能力又更進一步，造艦公司表示，如果877型被譽為「水下黑洞」，那麼677型就是水下隱形了。

俄國衛星網報導，喀琅施塔得號是677型的第2艘，該艇於2005年鋪設龍骨。677型潛艇艇全長長達66.8公尺、直徑7.1公尺、自力潛航可達45天，乘員僅需35人，最大潛航深度為水下300公尺，水下航速為21節。

聯合造艦公司總裁維克托．奇爾科夫表示，如果877型系列潛艇被稱為「黑洞」的話，那677型就可以稱之為「隱形」了，因為任何人都聽不到它，也就發現不了。

喀琅施塔得號的下水典禮。

奇爾科夫在儀式上說：「新潛艦正是履行普丁總統，關於建設俄羅斯現代化新型水下兵力的目標。」

677型的建造的時間非常的長，首艦聖彼得堡號於1997年就已決定開工，然而遇到俄國經濟不振的資金不足問題，直到2010年才正式完工，總建造時間長達13年，目前已交付給俄羅斯海軍，但要到2019年才能完成海試。喀琅施塔得號於2005年鋪設龍骨，隨後因預算不足被擱置，直到2013年恢復建造。至於第3艘是大盧基號(Velikiye Luki)， 2006年始建，然而因為改變設計，重新來過，2015再次鋪設龍骨，完成時間不確定。

(中時電子報)