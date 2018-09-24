北市華西街角頭爭利引發槍擊復仇

2018年09月24日 18:04 中時 謝明俊

北市萬華區梧州街23日晚間驚傳槍擊案，台北市刑大及萬華分局共同緝兇，24日下午3時許在北市桂林路逮捕槍手施正聲，起出二把改造手槍，警方調查，施是華西街在地老輩兄弟，因遭綽號「東三」的陳姓大哥強搶地盤，半年前被東三手下毆傷，施不滿才在23日晚間前去開槍報復洩恨。

警方指出，56歲的施正聲從小在華西街長大，他生下來就因兔唇，說話語音不清，所以當地角頭兄弟就幫他取外號叫「伊歐仔」〔台語，表示說話口齒不清〕，施正聲算來是在地老輩兄弟，和小他10歲的陳姓大哥，同是華西街在地角頭兄弟。

外號「東三」的陳姓大哥，是華西街中生代的大哥，帶領手下成立「東三實業」，專門承包清潔工作，陳某因有意染指華西街當地阿公店內水果、冰塊、清潔用品等生意，引起原本包攬這些生意的施正聲不滿，雙方多次對嗆。半年前，施正聲遭陳某手下多人強押到梧州街12巷內地下室事務所，圍毆成重傷，施正聲養了月餘的傷才復原，就起意要報復陳姓大哥。

23日晚間，施正聲獨自先前往三水街一家阿公店喝酒壯膽，再向友人商借一部機車，騎到梧州街12巷口停車，走進巷內，對著正在烤肉的「東三實業」員工先對空鳴槍一發，再連開四槍，其中兩槍打中上有東三實業字樣的鐵門，留下兩顆彈孔，另一槍打中旁邊水果店雇用送水果的林姓大陸員工胯下，經送台大醫院救治已無大礙。

施嫌開完槍要騎機車逃逸，結果機車鑰匙被在地兄弟拔走，施嫌只好改搭計程車離去，車子繞到一半，施嫌要司機回頭，先將作案兇槍藏放在桂林路一家檳榔攤後，又轉往西藏路一家阿公店，喝了半個小時的酒，再改搭捷運回到新北市新店租屋處。

24日下午，施嫌因無路可逃只好回到萬華區，由萬華分局偵查隊及台北市刑大偵八隊共組的專案小組鎖定施嫌行蹤，在桂林路、梧州街口逮捕施嫌，並從檳榔攤起出二把作案手槍，經查都是改造手槍。施嫌坦承犯案，偵詢後，警方於晚間將施嫌移送北檢偵辦。

(中時 )